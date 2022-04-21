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周玉蔻確診　楊寶楨喊話：簡舒培、苗博雅比照柯文哲隔離

▲媒體人周玉蔻確診，民眾黨發言人楊寶楨呼籲市議員簡舒培、苗博雅上過周玉蔻節目，應比照柯文哲隔離。(資料照／記者呂炯昌攝)
▲媒體人周玉蔻確診，民眾黨發言人楊寶楨呼籲市議員簡舒培、苗博雅上過周玉蔻節目，應比照柯文哲隔離。(資料照／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-21 16:15:192022-04-21 16:18:14

媒體人周玉蔻今（21）日在社群媒體證實自己PCR檢測陽性確診，由於周玉蔻主持的節目近3日邀請多位民意代表與政治評論員上節目，引發政壇與媒體關注。台灣民眾黨發言人楊寶楨呼籲上過周玉蔻節目的民意代表比照台北市長柯文哲隔離，並要求政府統一隔離標準。

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楊寶楨表示，周玉蔻確診祝福她早日康復，但她也質疑柯文哲之前在密閉空間開會超過30分鐘，全程戴著口罩和確診者距離1.5-2公尺，即便PCR陰性，也照樣居隔10天，但是李秉穎醫師上節目雖然戴口罩，但就坐在周玉蔻旁邊1小時，即使PCR陰性，只需要自主健康監測10天，不用隔離？

楊寶楨進一步質疑，簡舒培和苗博雅近3日也參與周玉蔻主持的電視政論節目，時長約2小時，甚至全程都沒有戴口罩，「不論篩檢結果是不是陰性，也都不需要隔離？」

楊寶楨表示，柯文哲開會戴口罩都隔離了，呼籲簡舒培和苗博雅兩位台北市議員請別雙標，不用等到匡列通知，請像陳時中指揮官說的「自主應變」，做好自身防疫工作，該隔離就隔離。楊寶楨也呼籲政府趕緊訂定中央和地方明確統一的標準，不要讓民眾無所適從，如果每個人的隔離標準都不同，是要大家如何遵守，配合政府防疫？

對此，苗博雅回應表示，早上知道周玉蔻確診的消息，立刻自主快篩。確認陰性之後，今天早上行程全部自主取消，足不出戶，等待衛生局通知。下午接獲大安健康中心通知匡列後，馬上依照指示居家隔離。苗博雅呼籲，國家正面臨疫情轉型期，需要冷靜、科學應對，不需要利用疫情做政治鬥爭，含血噴人，徒增社會紛亂。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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