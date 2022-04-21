周玉蔻確診　楊寶楨喊話：簡舒培、苗博雅比照柯文哲隔離

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楊寶楨進一步質疑，簡舒培和苗博雅近3日也參與周玉蔻主持的電視政論節目，時長約2小時，甚至全程都沒有戴口罩，「不論篩檢結果是不是陰性，也都不需要隔離？」
楊寶楨表示，柯文哲開會戴口罩都隔離了，呼籲簡舒培和苗博雅兩位台北市議員請別雙標，不用等到匡列通知，請像陳時中指揮官說的「自主應變」，做好自身防疫工作，該隔離就隔離。楊寶楨也呼籲政府趕緊訂定中央和地方明確統一的標準，不要讓民眾無所適從，如果每個人的隔離標準都不同，是要大家如何遵守，配合政府防疫？
對此，苗博雅回應表示，早上知道周玉蔻確診的消息，立刻自主快篩。確認陰性之後，今天早上行程全部自主取消，足不出戶，等待衛生局通知。下午接獲大安健康中心通知匡列後，馬上依照指示居家隔離。苗博雅呼籲，國家正面臨疫情轉型期，需要冷靜、科學應對，不需要利用疫情做政治鬥爭，含血噴人，徒增社會紛亂。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。