快訊／北市確診+663 聯醫副總院長確診接觸者暫都為陰性
新冠肺炎疫情在全台灣持續升溫，其中台北市的部分，今（21）日的確診數再度創下新高，本土確診案例數來到663例，而境外移入的部分則為26例。而台北市長柯文哲雖然還在進行居家隔離，不過仍透過視訊的方式，參與北市府的防疫記者會。
台北市今（21）日新增663例本土及26例境外移入病例，年齡介於未滿10歲至80多歲之間，339名男性，350名女性，本土案例分別居住於萬華區78例、大安區70例、中山區67例、信義區66例、士林區59例、北投區57例、大同區53例、文山區51例、松山區43例、中正區及內湖區各42例、南港區35例。
而針對今日上午傳出聯合醫院一名副總院長確診一事，台北市政府衛生局說明，台北市1名醫療機構工作人員於20日得知與確診者同場域，經採檢PCR後確診，確診前一日曾到台北市議會，北市衛生局已通知台北市議會並請同場域人員加強自我健康監測。截至今（20）日中午12時，已匡列居家隔離10人，PCR檢驗結果8人陰性，2人檢驗中。自主健康管理12人，其中10人陰性，2人檢驗中。
※【NOWnews 今日新聞
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