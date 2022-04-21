懷孕了？真子遭爆頻上紐約醫院　外交人士曝3可能原因

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有關於懷孕說法，目前仍無法進行判斷，從真子近來被記者拍到的照片中，，並未發現肚子隆起的狀態，而她本人也從未提及。但報導指出，真子30歲結婚，是日本女性平均結婚年齡，先前她也曾提出希望婚後能有2至3名小孩，因此容易讓人往懷孕的方向聯想。
但目前還有更現實的問題等待著真子夫妻倆，小室圭已經連續2次落榜紐約州司法考試，雖然小室圭強調「7月會展開第3次挑戰」，但外界仍十分關心兩人的簽證問題。
先前有律師分析，小室圭去年5月自美國紐約州福坦莫大學（Fordham University）法學院畢業，目前正在紐約的律師事務所擔任法務助理，他拿的簽證可能是美國給留學生的「OPT簽證」（Optional Practical Training），該簽證給留學生畢業後得以在美停留1年找工作，若小室圭無法順利就職，可能最快5月、最晚7月就不能使用目前的簽證留在美國。
日媒指豬，隨著OPT簽證期限在即，小室圭也可能請美國工作簽證「H-1B」，但這個簽證必須由雇主向美國當局提出「雇用益處」，並且參加抽簽才能取得，而這個簽證每年的中獎率不到5成。
不過目前真子正在紐約大都會博物館擔任義工，協助策展。但因簽證關係，她目前無法擔任受薪職務。報導指出，真子或許能申請簽發給科學、藝術、教育、商業或體育領域的傑出人才的簽證「O-1」，或是交流訪問學者簽證「J-1」。這兩個簽證的門檻對於真子來說相對較低，若是真子能順利取得，小室圭也能申請配偶簽證，繼續留在美國，但也會因為簽證種類問題無法工作，成為在家苦讀的「司法考試重考生」。