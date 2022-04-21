新北單日破千例確診　啟動第2階段居家照護責任醫院

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜說，未來也不排除啟動第三階段，目前新北有10家核心的醫院，進行遠距醫療、居家送藥及醫療運送；另外，今天也在新店多開設一家的集中檢疫中心，共132房、248床，會不斷擴充集中檢疫中心、居家照護的醫療團隊，也寄望大台北地區的醫療網要能同時備戰、啟動，讓醫療量能不是單一個新北市。
針對衛福部長陳時中回應，「中央不會干涉開設居隔單，也發文地方居隔單電子化，及疫調的範圍縮小至2天」，通知居隔者的空窗期有縮短嗎？衛生局陳潤秋回應，居隔者現在是以電子的方式通知，但12歲以下仍採紙本的方式，但目前居家照護的部分，尚未開放電子的方式通知，已跟中央反應，盼盡速的完成。
簡化居家隔離通報流程的議題，侯友宜補充，新北居家隔離的人數為21488人，目前只會往上、絕對不會下來，加上確診個案與居家照護的量，都需要第一層的醫療、公衛及市政團隊共同面對；不過，當數量愈大的時候，「拉多少線、增加多少人力，還是很難應付這麼大量的確診個案與居家隔離」。
侯友宜認為，面對居家隔離或疫調，中央也會聽到基層的聲音，希望在適時的時機點做調整，相信中央也會聽專家學者的意見，但對基層而言，他們的負荷量與壓力都很大；清零變成共存的轉彎過程中，難免市民朋友的抱怨很多，也希望地方與中央多溝通，不要讓地方面對太多的壓力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。