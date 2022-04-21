COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

別急著打第四劑？美CDC：50歲以下多數民眾應等新款疫苗

▲美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新建議指出，未滿50歲且不具有感染高風險族群的多數民眾，暫時可以不必施打第4劑疫苗。（示意圖／取自unsplash）
▲美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新建議指出，未滿50歲且不具有感染高風險族群的多數民眾，暫時可以不必施打第4劑疫苗。（示意圖／取自unsplash）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-21 16:32:18

全球在新冠疫情的肆虐下研發出不少疫苗，不過隨著變種病毒株的出現，疫苗效力也成為醫界關注焦點，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新建議，只要是未滿50歲且不具有感染高風險族群的多數民眾，暫時都不需要接種第4劑（加強劑）疫苗，而是應該等待新一代疫苗的研發。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於施打第四劑疫苗，美國疾病管制暨預防中心（CDC）顧問小組於昨（20）日會議中給出了最新建議，CDC顧問小組指出，加強劑的目標在於防範民眾確診後出現重症等嚴重病況，並非阻止病毒傳播，而不論是BNT或是莫德納加強劑，對於新冠變種株Omicron亞變種BA.2能提供的防護力有限，因此除了高齡人口與高風險族群外，多數50歲以下民眾應該等今年稍晚研發更好的新一代疫苗，暫時不用接種第四劑疫苗來預防感染。

▲近來身邊頻出現確診者的美國總統拜登施打第4劑疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲已經79歲且身邊頻出現確診者的美國總統拜登日前施打第4劑疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
目前各界對於是否需要打第4劑疫苗仍抱持不同意見，美國食品暨藥品管理局（FDA）新冠疫苗高級顧問希爾德雷斯（James Hildreth）認為，在不斷變異的病毒面前，新版疫苗尚未跟上腳步，目前無任何數據顯示第4劑疫苗有其必要，第4劑僅產生邊際效用。

美國本身則開放50歲以上民眾或是免疫不全者，施打第4劑疫苗。民眾可選擇莫德納或BNT疫苗，與第3劑須間隔至少4個月。此外，美國白宮最高防疫專家佛奇（Anthony Fauci）近期所發表的研究則指出新冠病毒恐怕不適用典型的群體免疫概念，這代表未來安全有效的疫苗若無法普及，人們仍得重複不斷施打疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

病毒不斷突變！歐美國家急打第4劑　亞洲也跟上行列

不只台灣開放兒童打莫德納！歐美日韓國外疫苗政策一次看

韓國首例未滿十歲死亡個案　大邱學童未打疫苗高燒不治

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
58.33%41.67%
2022-04-21-2022-04-28
如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀