別急著打第四劑？美CDC：50歲以下多數民眾應等新款疫苗
全球在新冠疫情的肆虐下研發出不少疫苗，不過隨著變種病毒株的出現，疫苗效力也成為醫界關注焦點，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新建議，只要是未滿50歲且不具有感染高風險族群的多數民眾，暫時都不需要接種第4劑（加強劑）疫苗，而是應該等待新一代疫苗的研發。
對於施打第四劑疫苗，美國疾病管制暨預防中心（CDC）顧問小組於昨（20）日會議中給出了最新建議，CDC顧問小組指出，加強劑的目標在於防範民眾確診後出現重症等嚴重病況，並非阻止病毒傳播，而不論是BNT或是莫德納加強劑，對於新冠變種株Omicron亞變種BA.2能提供的防護力有限，因此除了高齡人口與高風險族群外，多數50歲以下民眾應該等今年稍晚研發更好的新一代疫苗，暫時不用接種第四劑疫苗來預防感染。
目前各界對於是否需要打第4劑疫苗仍抱持不同意見，美國食品暨藥品管理局（FDA）新冠疫苗高級顧問希爾德雷斯（James Hildreth）認為，在不斷變異的病毒面前，新版疫苗尚未跟上腳步，目前無任何數據顯示第4劑疫苗有其必要，第4劑僅產生邊際效用。
美國本身則開放50歲以上民眾或是免疫不全者，施打第4劑疫苗。民眾可選擇莫德納或BNT疫苗，與第3劑須間隔至少4個月。此外，美國白宮最高防疫專家佛奇（Anthony Fauci）近期所發表的研究則指出新冠病毒恐怕不適用典型的群體免疫概念，這代表未來安全有效的疫苗若無法普及，人們仍得重複不斷施打疫苗。
※【NOWnews 今日新聞
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