呼籲中央改變隔離政策 柯文哲：再一個禮拜台北市就停擺
新冠肺炎確診數近日呈現爆炸性上升，台北市的本土確診案例今（21）日來到663例。而仍在進行居家隔離的台北市長柯文哲，今天透過視訊的方式參與北市防疫記者會。柯文哲提到，本土確診案例數絕對會持續上升，若中央不想辦法調整居家隔離與停課的相關政策，只要再過一週，台北市就會停擺。
柯文哲在防疫記者會上表示，現階段的規範是每個班級只要有1人確診，全班就會停課10天。而按照現在的速率來看，只要再過一個禮拜，全台北市的校園就會停擺。「我的建議，可以每個同學發快篩劑，每個小朋友早上先做快篩，若陰性就去上課。」柯文哲說，如果家長不能照顧的，也可以讓小朋友到學校上課，同學坐好後大家發快篩，同學在老師監督下快篩，如果是陰性大家才繼續上課。
柯文哲建議「以快篩代替隔離」， 原因在於台北市今天居家隔離已1.2萬人，學生停課近5萬人，講這個數目，未來幾天還會繼續上升，若停課、居家隔離標準不改變，「一個禮拜，台北市就停擺。」
※【NOWnews 今日新聞
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