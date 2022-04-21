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呼籲中央改變隔離政策　柯文哲：再一個禮拜台北市就停擺

▲台北市長柯文哲21日表示，若中央不改變隔離與停課相關政策，再一個禮拜台北市就會停擺。（資料照／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲21日表示，若中央不改變隔離與停課相關政策，再一個禮拜台北市就會停擺。（資料照／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-04-21 17:05:53

新冠肺炎確診數近日呈現爆炸性上升，台北市的本土確診案例今（21）日來到663例。而仍在進行居家隔離的台北市長柯文哲，今天透過視訊的方式參與北市防疫記者會。柯文哲提到，本土確診案例數絕對會持續上升，若中央不想辦法調整居家隔離與停課的相關政策，只要再過一週，台北市就會停擺。

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柯文哲在防疫記者會上表示，現階段的規範是每個班級只要有1人確診，全班就會停課10天。而按照現在的速率來看，只要再過一個禮拜，全台北市的校園就會停擺。「我的建議，可以每個同學發快篩劑，每個小朋友早上先做快篩，若陰性就去上課。」柯文哲說，如果家長不能照顧的，也可以讓小朋友到學校上課，同學坐好後大家發快篩，同學在老師監督下快篩，如果是陰性大家才繼續上課。

柯文哲建議「以快篩代替隔離」， 原因在於台北市今天居家隔離已1.2萬人，學生停課近5萬人，講這個數目，未來幾天還會繼續上升，若停課、居家隔離標準不改變，「一個禮拜，台北市就停擺。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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