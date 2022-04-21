特企／新媒體藝術家王連晟　將未來想像化為創作！

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王連晟是近年備受矚目的科技藝術創作者，是歌劇院第2屆（2019-2020）駐館藝術家，跨足互動裝置和聲音表演，作品《閱讀計畫》榮獲2018年臺北美術獎首獎，在國際知名藝術節，如：奧地利林茲電子藝術節、西班牙現代影音藝術節、法國里昂國立音樂中心、德勒斯登國際當代藝術展、比利時新科技藝術獎等，都能看見王連晟的作品。
創作《客廳》的過程中，王連晟當了爸爸，因為新生兒的加入而改變家裡各個空間的功能性。原先放雜物的餐桌和可以翹腳看電影的客廳，放進了嬰兒床和尿布奶瓶等各式育兒用品，讓王連晟開始思考客廳的未來模樣，隨著科技發展，更多的想像將成為現實，包括家中因擴增實境科技而產生的空間變化、透過語音辨識操控家電以及「管家機器人」的出現等。
一場「未來客廳」的探索之旅
《客廳》展覽將凸凸廳打造成一座極具未來感的場域，當觀眾走進凸凸廳，機器人便會自動偵測每一個人的生物特徵，透過搜尋引擎即時演算，為觀眾量身訂做的客廳場景立即生成並投影在白色曲牆上；演出時人工智慧機器人將透過辨識及模仿舞者動作，並與觀眾進行互動，而身著動態捕捉裝置的舞者林憶圻，將以肢體動作觸發聲音、燈光及影像變化，引領觀眾一窺機器人與人類共存的未來樣貌。「《客廳》是我對未來城市居家空間的想像，保持在一種無須定義、隨時流動的變化狀態。」王連晟說。
《客廳》展覽期間，將有10場人和機器人共演的演出，人類面對科技的進程，從共榮、競爭、反思到身份置換，透過AI與真人的互動，思考未來人與機器人的關係，及「機器學習」展現出的無限可能。王連晟期待：「人工智慧是全人類正面臨的重要課題，本次展演機器人將與觀眾近距離接觸，不論感受到壓迫、好奇、恐懼或是親切，都希望大家在面對科技的發展不是一昧地接受，而是進而思考科技帶來的影響，以及刻畫對未來的想像。」
節目介紹
2022 NTT-TIFA王連晟《客廳》
4/2 (六) - 5/2(一) 週二至週日 12:00-21:00
※每週一休展；逢演出時間，展覽暫停開放。
凸凸廳
演出
4/9 (六) 13:30、15:00、16:30
4/10 (日) 13:30、15:00
4/30 (六) 13:30、15:00、16:30
5/1 (日) 13:30、15:00
凸凸廳
※演出全長約30分鐘