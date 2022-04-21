星宇航空2021營收翻倍 再增資40億備戰旅運復甦
星宇航空今（21）日對外說明，去（2021）年總營收為7.96億元，較2020年營收3.91億元，增加103.28%，稅後淨損30.19億元，累計虧損69.34億。同時在本（4）月完成40億現金增資，預計今（2022）年度交付A321neo機隊，為疫後復甦市場備戰。
2021年受疫情影響，各國邊境尚未開放、旅客有限，但星宇航空交出的成績單讓人眼睛一亮。星宇表示，在彈性調整營運策略下，陸續增闢剛性商旅、貨運需求航點，搶先佈局亞洲重點城市，營收數字倍數成長。
然而，基於飛航安全及整體營運的長遠考量，星宇航空表示，仍持續投入現金於各項基礎建設，包括興建維修棚廠及保稅大樓，以完善倉儲空間、機務庫房及地勤裝備維修區，提升維修能量及維修品質。
同時，星宇持續引進新機，累積客、貨運能，今年度A321neo機隊將全數交付完畢，並有4架A330neo，及2架A350新機陸續到位，將可望配合疫情趨緩、邊境政策解封時機，投入疫後復甦的旅運市場，快速大幅擴充營運規模。
為充實營運資金，星宇航空於4月完成40億元的現金增資，各項財務指標已有所改善，未來亦會主動視營運需求適時提出增資或融資計畫。