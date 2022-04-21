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422世界地球日！Apple包裝僅4%是塑膠　相機電線用再生金

▲迎接4/22世界地球日，Apple公布關於產品中增加使用再生成分的新資訊。（圖／翻攝官網）
▲迎接4/22世界地球日，Apple公布關於產品中增加使用再生成分的新資訊。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-21 17:47:35

為了慶祝2022年4/22的世界地球日，美國蘋果公司在Apple Watch上推出相關慶祝活動，4/22當天用户只要在 Apple Watch「體能訓練」app 記錄 30分鐘以上的運動，即可獲得「世界地球日挑戰獎章」以及 iMessage 貼紙。

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▲Apple世界地球日。（圖／翻攝官網）
▲為了慶祝 4/22的世界地球日，當天用户只要在 Apple Watch「體能訓練」app 記錄 30分鐘以上的運動，即可獲得「世界地球日挑戰獎章」以及 iMessage 貼紙。（圖／翻攝官網）
同時Apple 公布關於產品中增加使用再生成分的新資訊，首次引進經認證的再生金，並增加一倍以上的再生鎢、稀土元素和鈷使用量。2021年，Apple 產品中的所有材料有近 20% 經回收再生，鋁金屬有 59% 來自再生來源，塑膠僅佔包裝的 4%。

  • 45% 經認證的再生稀土元素，自 Apple 在裝置中引進再生稀土元素以來，有了大幅成長。 
  • 30% 經認證的再生錫金屬，所有新款 iPhone、iPad、AirPods 和 Mac 的主邏輯板焊料均採用 100% 再生錫金屬。
  • 13% 經認證的再生鈷，用於 iPhone 電池，可由 Apple 的回收機器人 Daisy 拆解並重新回歸市場。 
  • 經認證的再生金，首次用於 Apple 產品中，應用於主邏輯板的鍍層以及 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 前置相機和後置相機的電線。
▲Daisy 每年可以拆解多達 120 萬部手機，幫助 Apple 回收更多有價值的材料進行循環利用。Apple 已提議向研究人員和其他開發自家拆解工藝的電子製造商提供 Daisy 相關專利授權。（圖／取自官方）
▲Daisy 每年可以拆解多達 120 萬部手機，幫助 Apple 回收更多有價值的材料進行循環利用。（圖／取自官方）
Apple 的回收機器人拆解 1 公噸 iPhone 零組件，回收商能夠從中回收的金和銅，即等同通常從 2,000 公噸岩石開採的量。Apple 也致力於藉由翻新產品，延長產品的使用壽命。

為了讓用戶持續探索自然世界之美、了解全球社群因氣候變遷而面臨的緊迫議題，並採取行動保護地球，Apple推出相關的活動。 

  • 探索：4/22 Apple 「地圖」於美國和加拿大推出來自 Lonely Planet 、 AllTrails 和 The Nature Conservancy 的 25 則新指南，讓使用者可以比以往更輕鬆地找到美麗的綠地。
  • 學習：4/22世界地球日當天，Apple 顧客可以透過 Snapchat 上的全新沉浸式擴增實境體驗了解 iPhone 13環保創新，全球各地的 Apple Store 零售店邀請顧客透過特殊的櫥窗貼花了解公司環保承諾更多相關資訊。Apple Podcast 和 Apple TV app 將分別提供精選全球內容的合輯，讓使用者有機會深入體驗自然世界。
  • 採取行動： App Store發揮正面影響力的 app，包括追蹤碳足跡或透過 Earth Hero 和 Milkywire 等 app 認識環保草根組織。透過使用 Apple Pay，4 / 22 在 apple.com、透過 Apple Store app 或在 Apple 零售店使用 Apple Pay 進行每筆消費，Apple 即捐贈 1 美元給世界自然基金會。
▲Apple世界地球日。（圖／翻攝官網）
▲今年地球日，Apple 「地圖」於美國和加拿大推出來自 25 則新指南。（圖／翻攝官網）

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