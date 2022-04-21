422世界地球日！Apple包裝僅4%是塑膠　相機電線用再生金

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- 45% 經認證的再生稀土元素，自 Apple 在裝置中引進再生稀土元素以來，有了大幅成長。
- 30% 經認證的再生錫金屬，所有新款 iPhone、iPad、AirPods 和 Mac 的主邏輯板焊料均採用 100% 再生錫金屬。
- 13% 經認證的再生鈷，用於 iPhone 電池，可由 Apple 的回收機器人 Daisy 拆解並重新回歸市場。
- 經認證的再生金，首次用於 Apple 產品中，應用於主邏輯板的鍍層以及 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 前置相機和後置相機的電線。
為了讓用戶持續探索自然世界之美、了解全球社群因氣候變遷而面臨的緊迫議題，並採取行動保護地球，Apple推出相關的活動。
- 探索：4/22 Apple 「地圖」於美國和加拿大推出來自 Lonely Planet 、 AllTrails 和 The Nature Conservancy 的 25 則新指南，讓使用者可以比以往更輕鬆地找到美麗的綠地。
- 學習：4/22世界地球日當天，Apple 顧客可以透過 Snapchat 上的全新沉浸式擴增實境體驗了解 iPhone 13環保創新，全球各地的 Apple Store 零售店邀請顧客透過特殊的櫥窗貼花了解公司環保承諾更多相關資訊。Apple Podcast 和 Apple TV app 將分別提供精選全球內容的合輯，讓使用者有機會深入體驗自然世界。
- 採取行動： App Store發揮正面影響力的 app，包括追蹤碳足跡或透過 Earth Hero 和 Milkywire 等 app 認識環保草根組織。透過使用 Apple Pay，4 / 22 在 apple.com、透過 Apple Store app 或在 Apple 零售店使用 Apple Pay 進行每筆消費，Apple 即捐贈 1 美元給世界自然基金會。