臺南會展中心啟用 首檔自動化機械展 730攤破展館最大量

「 2022 台南自動化機械暨智慧製造展」， 4 月 21 日至 4 月 25 日在全新落成的「大臺南會展中心」舉行， 190 家廠商參加、共 730 個攤位，展出一系列智慧製造、自動化加工設備，也是南台灣年度規模最大的專業自動化機械展。

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邁入第 32 年的台南自動化機械暨智慧製造展由工商時報主辦，也是「大臺南會展中心」的開幕首展，今 (21) 日下午舉行大臺南會展中心啟用及機械展開幕聯合儀式。副總統賴清德、經濟部部長王美花、台南市市長黃偉哲、大臺南會展中心董事長葉泰民、工商時報社長陳國瑋及府、院民意代表及各界貴賓出席一同見證南部會展產業進入全新的里程碑。

▲副總統賴清德及經濟部長王美花參加大臺南會展中心啟用及機械展開幕聯合儀式，現場冠蓋雲集（圖／記者林怡孜攝，2022,04,21）

台南市長黃偉哲表示，感謝經濟部的大力支持，讓大臺南會展中心能夠如期如質順利開幕，首檔自動化機械呈現出台南的雄厚實力，也看到了自動化機械能夠引領台灣的經濟發展，成為下一個世代很重要的一步。大臺南會展中心未來將承接一些重要的會議及展覽，希望在這麼好的場地能夠迎來許許多多，包括企業界的商機，歡迎大家來台南。

大臺南會展中心打造出 5G 會展科技應用場館，在場館內建置整合了無線 AP 與 5G 低延遲專網服務，啟用國內第一個「會展元宇宙系統」，首次技術應用在「 2022 台南自動化機械暨智慧製造展」，讓民眾在展期內體驗 5G 遠距參觀無時差，以虛擬數位分身 (Avatar) 、室內定位 (LBS) 等技術，打造「大臺南會展元宇宙」的體驗服務流程。

工具機廠商攤位占比7成以上， 150 台最新型金屬加工機同台展出，加計其他機械手臂、產業機械及檢測儀器，現場超過 400 台精密設備展出。

南部地區向來是車輛零組件、橡塑膠機械、扣件、模具、紡織、生技、食品等產業群聚的大本營，區內有數萬家大小廠商，對精密工具機、智慧製造設備與各類產業機械、五金零組件的需求大。加上台積電 5 奈米、 3 奈米落腳南科園區，台南已成為全球半導體先進製程的重鎮，另外，沙崙智慧綠能科學城帶動綠色能源產業群聚台南，預期自動化機械、智慧製造及相關檢測、加工設備、模具、五金等產業更加受惠。

▲會展中心首展自動化機械展，超越滿館(600格)的規模，共展出730個攤位(加租宴會廳)，展區包括金屬加工區、產業機械暨相關設備、自動化控制傳動暨檢測設備/智慧製造區、五金工具暨零組件區、刀具協會/倉儲運搬區及增闢的第二展區（圖／記者林怡孜攝，2022,04,21）