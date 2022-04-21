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施柏宇師弟勇闖《原子少年》　林佳辰被網封「小林志穎」

▲林佳辰參加《原子少年》，被網友封為「小林志穎」。（圖／中視提供）
▲林佳辰參加《原子少年》，被網友封為「小林志穎」。（圖／中視提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-21 21:00:00

選秀節目《原子少年Atom Boyz》明(4/22)晚10點在中視播出，節目中共有80位參賽者，依每位特質分別編入以八大行星作為命名的分隊，節目播出後，網路即掀熱議，光是對參賽者的長相就各有評論跟喜好，其中有雙迷人電眼的林佳辰直接被點為高顏值前三名，他更是集眾多明星臉於一身，包括被說有林志穎、施柏宇的氣息，笑起來則有許光漢的味道，對於網友的評論，林佳辰是「受寵若驚」，尤其被說像林志穎，「小時候父親就灌輸我一個觀念，林志穎真的很帥，從小我心中帥哥的形象就是林志穎。」長大後竟被說與心中的帥哥長得像，讓他內心很有壓力，「前輩都很優秀，所以做什麼事，也會多要求自己一點。」

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▲「地球」成員林佳辰。（圖／林佳辰IG）
▲網友認為林佳辰有林志穎、施柏宇的氣息，笑起來有許光漢的味道。（圖／林佳辰IG）
林佳辰曾是小胖弟，但從小媽媽和阿嬤都會說他長得很帥，給他信心，進而萌生星夢，他曾參加伊林璀璨之星選拔，也夢想要當個唱跳歌手，「家裡很支持，常常排練到半夜回家，房間裡卻是爸媽一直重複看他影片的聲音。」林佳辰也分享自己的偶像是美國歌手賈斯汀，因此希望自己也能成為一個全能藝人。參加《原子》，林佳辰吐露最大的挑戰就是要誠實面對自己，「自己付出多少，在台上就會反應出成果，所以我一直跟自己比，因為個人的成長更是珍貴。」選秀賽制長，他形容這段日子不是在排練，就是在前往排練的路上，一心抱持著「拚了」的態度。

另一位明星臉參賽者黃文廷，不僅有小坤達稱號，也被說像蔡凡熙，22歲的他已拿過伊林璀璨之星「花漾少男少女組」冠軍，因為希望成為一個有影響力的人，讓他動念參加《原子》，他更把自己擅長的武術融入到唱跳裡頭，「這是有高難度的技巧，結合在一起非常不容易，要有很好的心肺能力、肌耐力和爆發力。」每一次彩排結束回到家，都得頂著全身的酸痛，但還是一次又一次的克服難題，要把表演做到最好。

▲黃文廷有「小坤達」稱號，本身是武術高手。（圖／中視提供）
▲黃文廷有「小坤達」稱號，本身是武術高手。（圖／中視提供）
▲黃文廷外表酷似藝人坤達。（圖／翻攝黃文廷IG）
▲黃文廷外表酷似藝人坤達。（圖／黃文廷IG）
為了參賽，黃文廷時常騎著腳踏車到公園練舞，一練就練到凌晨，「我會把不整齊的舞蹈動作用手機截圖，寫下筆記，每個動作慢慢雕。」每天花很大量的時間在練習。家人看著他的努力，從原本反對轉成支持，其中姑姑的付出更讓黃文廷懷抱感謝，「練習到半夜時，姑姑都會在客廳看電視等我，就希望我有熱的飯菜可以吃。」錄影回到家已是清晨，桌上也會有姑姑準備的中藥為他補氣，家人的一路陪伴也成為黃文廷堅持的最大動力。《原子》的絢麗舞台上，更紀錄著每位參賽者為自己夢想奮力一搏的珍貴過程。《原子少年Atom Boyz》自明(4/22)起每週五晚間10點在中視頻道播出。（編輯：楊穎軒）

《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊

4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出

4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出

4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架

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