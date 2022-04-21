施柏宇師弟勇闖《原子少年》　林佳辰被網封「小林志穎」

我是廣告 請繼續往下閱讀
另一位明星臉參賽者黃文廷，不僅有小坤達稱號，也被說像蔡凡熙，22歲的他已拿過伊林璀璨之星「花漾少男少女組」冠軍，因為希望成為一個有影響力的人，讓他動念參加《原子》，他更把自己擅長的武術融入到唱跳裡頭，「這是有高難度的技巧，結合在一起非常不容易，要有很好的心肺能力、肌耐力和爆發力。」每一次彩排結束回到家，都得頂著全身的酸痛，但還是一次又一次的克服難題，要把表演做到最好。
為了參賽，黃文廷時常騎著腳踏車到公園練舞，一練就練到凌晨，「我會把不整齊的舞蹈動作用手機截圖，寫下筆記，每個動作慢慢雕。」每天花很大量的時間在練習。家人看著他的努力，從原本反對轉成支持，其中姑姑的付出更讓黃文廷懷抱感謝，「練習到半夜時，姑姑都會在客廳看電視等我，就希望我有熱的飯菜可以吃。」錄影回到家已是清晨，桌上也會有姑姑準備的中藥為他補氣，家人的一路陪伴也成為黃文廷堅持的最大動力。《原子》的絢麗舞台上，更紀錄著每位參賽者為自己夢想奮力一搏的珍貴過程。《原子少年Atom Boyz》自明(4/22)起每週五晚間10點在中視頻道播出。（編輯：楊穎軒）
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊
4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出
4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架
原子少年數位收藏品 - 原子能量盒獨家販售，等你來應援
👉https://pse.is/432h48
原子少年第2輪的主題民調開跑囉！
👉https://vote.nownews.com/vote/1061d56f05325c934343e695d6b94723501a9595