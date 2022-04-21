「2歲童條款」SOP出爐　兒科醫：做好3件事降低風險

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對此，中央流行疫情指揮中心今修改兒童確診病例緊急送醫警訊，包含兒童發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷／冒冷汗、退燒後持續活動力不佳、退燒後持續呼吸急促／喘或胸悶胸痛、持續性的嘔吐、頭痛或腹痛、超過12小時未進食或未解尿，必要時得安排外出就醫。
另若兒童出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，可撥119或緊急時由同住親友送醫。
對此，麥建方解釋，前述情況都是屬於非常緊急，來不及通知衛生局，需要立刻出門就醫，但若只是胸口有點痛、呼吸微喘，精神意識還很好，比較不緊急的狀態下，還是希望民眾可先按照流程，知會1922、衛生局解除電子圍籬再就醫，避免衛政人員疲於奔命。
麥建方透露，現在各縣市正在建立視訊診療模型，在並非緊急的狀況下，可讓醫師線上聯繫與排除緊急狀況，只是醫師不可能24小時都在線，病童與家屬存有疑慮，仍然可以行使緊急就醫權。他也建議，民眾家中應基本常備兒童常用退燒藥，並諮詢熟悉醫師，準備肺炎相關如氣管擴張劑、感染相關抗生素、降低發炎的類固醇等，經過醫師視訊診療後，若不便外出取藥，就可經醫師指示使用，避免家長因為輕微症狀，過度著急跑出電子圍籬。
「兒童症狀變化瞬息萬變！」麥建方說明，有些家長可能比較不會解讀病童症狀，不了解是否需要緊急就醫，此時可先聯繫平日所熟悉的診所醫師，針對兒童狀況給予建議，或採用視訊診療，就可以快速了解兒童狀況。
雖然目前6歲以下兒童仍無疫苗可打，外界也擔心中和兒童案重演，不過麥建方強調，「家長千萬不要恐慌」，全人口中症率為千分之4，重症率為萬分之4，而依照國外經驗，兒童重症機率約為萬分之1，機率相當低，不必過度緊張。家長若想降低兒童染疫風險，麥建方提醒，「大人只要出入家門，就有可能會帶病毒回家！」，因此外出時需要做好戴口罩、手部清消、保持社交距離，回家後也要立刻脫掉外衣、洗手再接觸小孩。
此外，麥建方也分享，家長可以多鼓勵孩子戴口罩與勤洗手，不用覺得孩子戴不住口罩，依照他的臨床觀察，「我覺得孩子是有蠻大的機會戴上口罩」，當孩子看著週遭大人與同儕都戴口罩，也會想要戴口罩，有些孩子甚至會把口罩當成自己的「時尚配件」，或是藉由口罩不同形狀與卡通款式，同理孩子心情，讓孩子喜歡戴口罩，避免出入公共場所時吸入飛沫感染，「孩子如果經過適當的訓練，他們把這些SOP都融入到生活裡面內化之後，其實他們都可以做非常好」。
部分孩子若是真的戴不住口罩，麥建方建議，可以幫孩子戴防疫帽，雖然效果不如口罩好，但可以適時提醒孩子保持社交距離，且麥也觀察到，近期隨身攜帶酒精瓶的人變少，建議民眾出門時還是要隨身攜帶酒精瓶，在碰觸電梯按鈕、門把等公共場域或是用餐前，要隨時清潔手部，降低環境病毒量。
值得注意的是，麥建方表示，雖然這段期間應該避免出門、出入人潮複雜的公共場所，不過以小兒科立場，家長還是可以適時帶孩子前往通風良好的公園或是人行道走一走、跑一跑，幫助兒童心理衛生發展。若是兒童染疫，家長需要陪同照護時該如何降低感染風險，麥建方強調，「最重要的是請大家趕快去打完3劑疫苗」，並且依照醫護人員指示，正確穿脫防護裝備、確實做好各環節的手部清消，即使面對感染性病人，也不用擔心會被感染。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。