應收盡收！上海94歲老婦轉陰仍被拉去方艙　孫怒PO文求救

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結果18日下午突然接到居委會電話，其外婆被要求馬上收拾物品，要將她轉至方艙。職燁表示，「我們現在希望，既然自測抗原已經是陰性，能否讓疾控中心的人上門檢測核酸？如果連續為陰性，是否可以不去方艙醫院？」
文中寫道，「不希望她94歲高齡，已經陰性了還被送去方艙醫院折騰一圈」，職燁表示，老人如同小嬰兒般脆弱，是最應該拼盡全力保護的群體，上海的醫療系統已不堪重負，若在過程中交叉感染病毒，無法及時得到救治，家屬無法承受這樣的後果，呼籲政府應視每個老年人自身的情況酌情處理。
這篇文章一PO出，隨即引起網友討論，有民眾表示，家中長者歷經相同狀況，考量到老人無法自理，且Omicron的症狀較輕微，甚至沒有症狀，擔心轉送至方艙反而會導致狀況惡化。也有民眾表示，「身邊有好多陽的，在等拉走的時間，在家已經轉陰了，必須拉去隔離，浪費醫療資源。我們一樓陽性老人，第一次接也不願意去，後面強制接走，結果在外面去世了。」
最後職燁的外婆仍被轉送至方艙醫院，職燁形容當轉送過程是「被強行撬開門鎖進房間」、「沒有出示任何文件、沒有亮任何證件，只說根據最新防疫法，我外婆說不會去的。他們就上手了！捲起被子要把我外婆拖走」。強硬帶到醫院後，卻沒有床、被子，只派發了一個枕頭，讓職燁憤恨不平表示「一切都難以置信，這是在上海嗎？還有法律嗎？」
對此，上海市普陀區宜川路街道辦19日晚間發布情況說明，稱按照防控辦「應轉盡轉」的要求，要求對該名老人（職燁外婆）轉運隔離，居委會工作人員曾聯繫張先生（職燁舅舅），告知其轉運安排，希望做好準備。
街道辦稱，19日凌晨2時，社區警員及居委會工作人員一同上門，長時間敲其房門均無反應。因擔心發生意外，安排鎖匠打開第一道門鎖，工作人員到其門口反覆敲門後，張先生才自行打開房門。且經過溝通之後，兩人表示同意才下樓乘坐轉運車輛。
對此，有網友表示，「凌晨2點不是睡得正熟的時候媽？為什麼那個時間去人家啊，身體不好的嚇都被你嚇死了」、「半夜兩點擔心意外所以撬門？這理由可以打開全世界99%的門！就不能選個陽間時間轉運嗎」、「兩難啊，老人陽了拉過去不好，但是樓裡也有其他老人，容易感染，拉也不，不拉也不對」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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