專訪／大亞沈尚弘：早一步做好、自然就好　願景融入ESG

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這兩年疫情未減，大亞集團打破冷冰冰的傳統工業形象，陸續舉辦了以電纜纜芯銅線為基底的線形藝術展，甚至前進台中歌劇院舉辦透明生活展，以漆線結合琉璃藝術展現傳輸之美，想要訴說的就是大亞一如往常，持續傳輸台灣穩定的力量、持續支撐台灣這片土地的日常。
而談起大亞集團想成為什麼樣的企業？集團的願景與使命又是什麼？大亞集團董事長沈尚弘說，其實早在10年前，2012、2013年重新檢討公司願景與使命時，內容也不是要提倡ESG，因為那時候根本沒有人喊ESG，大家都不知道ESG是什麼，但現在想來卻意外融入了ESG的精神。
沈尚弘回顧當初訂定公司願景與使命時，基於相對發展穩定的本業，決定從電線電纜、漆包線以產品為導向的事業主軸，朝能源方向去移動，從能源的傳輸到能源的轉換，能源的儲存到能源管理等，希望大亞成為能源串接的領導品牌，也因此從那時開始逐漸布局風電與太陽能事業，甚至2015、2016年成立投資協同能源公司，鎖定儲能方向走。
「大亞對太陽能的參與和介入，並不是搶搭這一兩年ESG的風潮，集團起心動念得很早」。沈尚弘說，至於第二個願景，他自嘲「很奇怪」、「好抽象」！集團希望成為友善環境、美麗家園的推手，希望成為一個關心環境的團體，更期盼能站出來拋磚引玉，吸引更多人共襄盛舉。「當時不知道，但事後回想，這就是ESG中的『E』環境保護」。
沈尚弘進一步解釋，集團不是只有成立美麗家園基金會從事各種環境友善活動的贊助、教育的推廣、環境友善人才的培育，辦綠集合或老屋健檢，事實上影響到公司的事業，如產品的開發，包括產品無鉛化、環保電纜等。另外也影響公司使用資源的方式，像公司很早就在做碳足跡認證、推動節能減碳，因此工廠設備一直汰舊換新，希望朝更有效率、使用能源的方式在做調整。當然，這樣的願景也影響事業投資，也才會鎖定投資離岸風電與太陽能發電。
沈尚弘希望這樣的公司願景與使命能影響到同仁的生活方式，自然而然同仁們也成為友善環境的一員，願景是告訴企業該做什麼、想要做成什麼、想變成什麼樣的企業，更希望一步步實現願景的同時，也能成為員工、客戶、股東、社會信賴的企業。他笑說「不是想要成為更賺錢的企業」但因為這樣他才覺得更有意義。
沈尚弘說，管理其實沒有很難、很複雜，「就是講我們相信的事、做我們相信的事」，千萬不要講一套、做一套，把相信的事情讓大家都了解，公司同仁去相信，就會去執行。秉持「早一步做好、自然就好」的信念，他笑說早在2013年時就「自找麻煩」設了三席獨立董事，就是有自信可以成為備受信賴的公司，且即便被外界認為是傳產公司，但公司也積極通過了資訊安全管理系統ISO 27001。大亞當初10多年前訂定的願景與使命，到如今已逐漸開出美好果實！