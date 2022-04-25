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專訪／大亞沈尚弘：早一步做好、自然就好　願景融入ESG

▲大亞集團深耕台灣超過一甲子，今年邁向第67年，董事長沈尚弘表示，早在10年前檢視公司願景與使命時，竟意外融入ESG精神。（圖／記者陳明安攝）
▲大亞集團深耕台灣超過一甲子，今年邁向第67年，董事長沈尚弘表示，早在10年前檢視公司願景與使命時，竟意外融入ESG精神。（圖／記者陳明安攝）

記者許家禎／台北報導

2022-04-25 10:00:00

近年來在國際組織、各國政府積極提倡ESG（環境保護Environment、社會責任Social與公司治理Governance），ESG顯然成為投資新顯學，而電線電纜能源大廠大亞，從能源需求者到供應者，近幾年布局太陽能有成，逐漸成為集團獲利引擎，其實要從10年前訂定集團願景開始，在那個大家都還不知道ESG的時候，大亞給自己的使命與願景，竟意外融入ESG精神。

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大亞集團深耕台灣超過一甲子，今年邁向第67年，或許很少人知道大亞產品範疇涵蓋公共建設及工業，民生消費、汽車與電機電子產業產品，除製造能源傳輸用的電力電纜及能源轉換用的漆包線，近年更布局能源領域。而大家常見的手機、耳機、電動機車、電飯鍋裡頭都有大亞的產品，儘管外觀看不見，卻是物品運轉不可或缺的力量。

這兩年疫情未減，大亞集團打破冷冰冰的傳統工業形象，陸續舉辦了以電纜纜芯銅線為基底的線形藝術展，甚至前進台中歌劇院舉辦透明生活展，以漆線結合琉璃藝術展現傳輸之美，想要訴說的就是大亞一如往常，持續傳輸台灣穩定的力量、持續支撐台灣這片土地的日常。

▲大亞「透明生活展」此次展出7件琉璃作品，以「透明」的概念出發，運用通透的琉璃材質，顯現深埋其中的漆包線，展示能源傳輸的「穩定的力量」。圖中為台中市長盧秀燕、圖左為大亞集團董事長沈尚弘。（圖／記者許家禎，2021.10.5）
▲大亞「透明生活展」展出7件琉璃作品，以「透明」的概念出發，運用通透的琉璃材質，顯現深埋其中的漆包線，展示能源傳輸的「穩定的力量」。圖中為台中市長盧秀燕、圖左為大亞集團董事長沈尚弘。（圖／記者許家禎，2021.10.5）
而談起大亞集團想成為什麼樣的企業？集團的願景與使命又是什麼？大亞集團董事長沈尚弘說，其實早在10年前，2012、2013年重新檢討公司願景與使命時，內容也不是要提倡ESG，因為那時候根本沒有人喊ESG，大家都不知道ESG是什麼，但現在想來卻意外融入了ESG的精神。

沈尚弘回顧當初訂定公司願景與使命時，基於相對發展穩定的本業，決定從電線電纜、漆包線以產品為導向的事業主軸，朝能源方向去移動，從能源的傳輸到能源的轉換，能源的儲存到能源管理等，希望大亞成為能源串接的領導品牌，也因此從那時開始逐漸布局風電與太陽能事業，甚至2015、2016年成立投資協同能源公司，鎖定儲能方向走。

「大亞對太陽能的參與和介入，並不是搶搭這一兩年ESG的風潮，集團起心動念得很早」。沈尚弘說，至於第二個願景，他自嘲「很奇怪」、「好抽象」！集團希望成為友善環境、美麗家園的推手，希望成為一個關心環境的團體，更期盼能站出來拋磚引玉，吸引更多人共襄盛舉。「當時不知道，但事後回想，這就是ESG中的『E』環境保護」。 

▲歷經疫情三次延期 2022大亞旺萊馬拉松，今日4千人盛大開跑。（圖／官方提供）
▲歷經疫情三次延期，2022大亞旺萊馬拉松終於登場，共有4千人共襄盛舉。（圖／大亞提供）
▲大亞集團董事長沈尚弘定調「能源串接的領導品牌」與「友善環境、美麗家園的推手」為公司之願景。（圖／攝影記者陳明安攝）
▲大亞集團董事長沈尚弘表示，「能源串接的領導品牌」與「友善環境、美麗家園的推手」為公司之願景。（圖／攝影記者陳明安攝）
沈尚弘進一步解釋，集團不是只有成立美麗家園基金會從事各種環境友善活動的贊助、教育的推廣、環境友善人才的培育，辦綠集合或老屋健檢，事實上影響到公司的事業，如產品的開發，包括產品無鉛化、環保電纜等。另外也影響公司使用資源的方式，像公司很早就在做碳足跡認證、推動節能減碳，因此工廠設備一直汰舊換新，希望朝更有效率、使用能源的方式在做調整。當然，這樣的願景也影響事業投資，也才會鎖定投資離岸風電與太陽能發電。

沈尚弘希望這樣的公司願景與使命能影響到同仁的生活方式，自然而然同仁們也成為友善環境的一員，願景是告訴企業該做什麼、想要做成什麼、想變成什麼樣的企業，更希望一步步實現願景的同時，也能成為員工、客戶、股東、社會信賴的企業。他笑說「不是想要成為更賺錢的企業」但因為這樣他才覺得更有意義。

▲大亞集團董事長沈尚弘秉持「早一步做好、自然就好」的信念，當初10年前訂定的集團願景與使命，到如今真的逐漸開出美好果實！（圖／記者陳明安攝）
▲大亞集團董事長沈尚弘秉持「早一步做好、自然就好」的信念，當初10年前訂定的集團願景與使命，到如今真的逐漸開出美好果實！（圖／記者陳明安攝）
沈尚弘說，管理其實沒有很難、很複雜，「就是講我們相信的事、做我們相信的事」，千萬不要講一套、做一套，把相信的事情讓大家都了解，公司同仁去相信，就會去執行。秉持「早一步做好、自然就好」的信念，他笑說早在2013年時就「自找麻煩」設了三席獨立董事，就是有自信可以成為備受信賴的公司，且即便被外界認為是傳產公司，但公司也積極通過了資訊安全管理系統ISO 27001。大亞當初10多年前訂定的願景與使命，到如今已逐漸開出美好果實！


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