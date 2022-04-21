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丹麥和西班牙總理訪問基輔　丹麥承諾提供更多軍援

▲西班牙總理桑傑士（中）和丹麥總理佛瑞德里克森（右）21日雙雙抵達烏克蘭首都基輔。（圖／美聯社／達志影像）
▲西班牙總理桑傑士（中）和丹麥總理佛瑞德里克森（右）21日雙雙抵達烏克蘭首都基輔。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-04-21 20:21:02

（中央社馬德里、哥本哈根21日綜合外電報導）西班牙總理桑傑士和丹麥總理佛瑞德里克森今天雙雙抵達烏克蘭首都基輔（Kyiv），會晤烏國總統澤倫斯基；丹麥也在此行中承諾向基輔提供更多武器援助。

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抵達基輔後，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）告訴媒體，該國已承諾向烏克蘭提供更多武器，不過他並未進一步說明細節。

丹麥當局透過聲明稱，3位領袖此次討論主題包括向烏國人民提供進一步支持，以及如何起訴俄方的「戰爭罪行與侵犯人權行為」。

西國政府也宣布：「政府領導人桑傑士（Pedro Sanchez）剛剛抵達基輔，他將在那裡會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），丹麥總理佛瑞德里克森也與他同行。會後3位領導人將一起會見媒體。」

桑傑士（Pedro Sanchez）20日表示，他將向澤倫斯基轉達歐洲聯盟（EU）和西班牙「對和平的明確承諾」。

他還說，西國將持續努力推動俄烏戰爭結束，同時也會提供「所有需要的人道和軍事援助」，並接收烏國難民。

截至目前，西班牙共收容13萬4000名烏克蘭人，其中6萬4000人獲得臨時保護，包含住宿和工作許可。

西國國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）18日表示，馬德里已向基輔派出約12架飛機，機上載有「數百噸」武器與人道援助物資。

同日桑傑士也宣布，西班牙將在「數天後」重新開放位於基輔的大使館，以展現對烏國的支持。2月24日俄軍入侵烏國的隔日，該使館即因安全考量暫停運作至今。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110421

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