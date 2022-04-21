丹麥和西班牙總理訪問基輔　丹麥承諾提供更多軍援

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丹麥當局透過聲明稱，3位領袖此次討論主題包括向烏國人民提供進一步支持，以及如何起訴俄方的「戰爭罪行與侵犯人權行為」。
西國政府也宣布：「政府領導人桑傑士（Pedro Sanchez）剛剛抵達基輔，他將在那裡會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），丹麥總理佛瑞德里克森也與他同行。會後3位領導人將一起會見媒體。」
桑傑士（Pedro Sanchez）20日表示，他將向澤倫斯基轉達歐洲聯盟（EU）和西班牙「對和平的明確承諾」。
他還說，西國將持續努力推動俄烏戰爭結束，同時也會提供「所有需要的人道和軍事援助」，並接收烏國難民。
截至目前，西班牙共收容13萬4000名烏克蘭人，其中6萬4000人獲得臨時保護，包含住宿和工作許可。
西國國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）18日表示，馬德里已向基輔派出約12架飛機，機上載有「數百噸」武器與人道援助物資。
同日桑傑士也宣布，西班牙將在「數天後」重新開放位於基輔的大使館，以展現對烏國的支持。2月24日俄軍入侵烏國的隔日，該使館即因安全考量暫停運作至今。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110421