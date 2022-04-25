專訪／大亞集團太陽能事業有成　貢獻獲利逐步顯現

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大亞集團董事長沈尚弘指出，集團今年邁入第67年，要講每一年營收與獲利都要創新高，那是多大的壓力，但公司比較關心的是三、五年中長線如何布局？目標又是什麼？因為短期營運上本來就會有許多因素干擾，像是近期的原物料價格飛漲，進而影響資本市場的價格，因此大亞期許三年、五年比之前的三年、五年更好，而事實上也是如此。
沈尚弘進一步解釋，本業受惠國際銅價居高不下，電線電纜與漆包線本業表現可圈可點，近年來集團積極布局太陽能電廠、儲能及能源管理系統等相關綠能產業。在太陽能發電部分，今年大亞的重點在旗下志光能源於台南七股建置的電廠，該電廠是目前（2022年）全台最大的漁電共生太陽能電廠，希望今年年底前緊鑼密鼓完成第一期工程，約有85MW併聯發電，也預期明年第二季之前完成第二期的35MW，總裝置容量120MW，可望成為集團營運新動能。
目前，大亞太陽能發電事業方面，大亞綠能目前旗下擁有包含心忠電業、大聚電業、博碩電業、
若加上志光，整體總建置容量約250MW，將挹注集團每年15億元營收，更有助未來每年穩定貢獻售電的收入提升，至於到明年年底，集團則希望達成300MW目標，未來希望平均每年都能增加50 MW以上的規模繼續前進。
沈尚弘表示，地面型太陽能因牽涉漁電共生，需要與養殖戶或地主溝通，其中也牽涉利益問題，因此準備工作要比屋頂型複雜許多，但目前仍積極持續規劃，希望每年都有新案場可以掛表。也因此，展望今年，他審慎樂觀看待，更看好中長期在綠色能源趨勢下，集團太陽能事業不僅逐漸呈現貢獻獲利，更能進一步穩定固定收益。
而今年303全台大停電，台灣能源與用電議題成為話題，國發會日前也公布台灣2050 年淨零排放路徑，做為能源需求者到供應者的大亞集團無法置身事外。沈尚弘表示，「淨零碳排已是各家企業的重要課題，如果不參與就只能等著被淘汰」，集團除正朝RE100氣候倡議目標前進外，建置的電廠不是只有賣給台電，也自建太陽能電廠與儲能裝置，以協助能源轉型目標，一塊兒建設更永續的未來。
沈尚弘指出，能源需求往往與GDP成長呈正比，台灣GDP在全球疫情嚴峻之下表現相對穩健，再加上近幾年台商回流，對能源電力的需求也跟著攀升。但他認為，國家能源建設計畫必須脫離政治黨派色彩，相關建設與目標不是一蹴可幾，是需要五年、十年長期持續規劃的。
「如果今天我們有能源不足的問題，那麼要不是國家低估了需求，不然就是過去的建設有所延遲」沈尚弘認為，很有可能兩者都是，但現在討論是誰造成的建設延遲已經沒有意義，大家必須了解現在的建設是為了五年、十年後的發展，「今天比較辛苦是，如果以前有延遲了，那現在不但要補上，還要加緊腳步加速能源建設」。
如今國內能源結構產生變化，再生能源比例需求大增，但其中風電、太陽能都有可能因為氣候問題造成供電不穩定，這時儲能儲電就成為重要關鍵，使儲能在能源結構調整上有著舉足輕重的角色。也因此大亞旗下聚恆科技除了做太陽能EPC（工程總包）的建置之外，也朝著能源儲能方面發展，另一家子公司協同科技同樣涉略這領域，等於大亞在潛力十足的儲能事業上，有著兩隻重要支撐的手臂。
大亞集團從本業電線電纜，慢慢擴充到能源的產生、傳輸、轉換到儲存與管理，在傳承過去產業的基礎上，洞燭先機發展綠能與儲能事業，做為地球一份子不僅善盡企業社會責任，也替自己發掘了創新的永續經營方向，引領集團航向下一個黃金60年。