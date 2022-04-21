超狂！台灣隱形冠軍凱銳光電　後座娛樂連賓利都買單

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「高解析影音、通訊標準連結與智慧化功能，已是汽車影音系統的必然趨勢。」凱銳光電傾全力之作耗費3年，推出採用Linux架構設計的車載系統，具備高度客製化特性，成功打進歐洲市場，在系統開發階段就與車廠共同討論設計介面，並與車輛內部設計、車載系統搭配螢幕為Full HD解析度，可連結智慧手機，播放手機與OTT上的影音內容。
客戶群提升到歐系高級車廠，林傳凱細數目前合作的品牌：「有藍寶堅尼、賓利、保時捷、奧迪，我們是一階供應商，直接供貨給車廠。」他進一步分享，歐洲車廠不希望車載被特定系統綁住，Linux得利於開源系統，可以很快速的提供升級，因此成功打入市場。面對車主可能會對Linux系統出現安全上的憂心，林傳凱表示：「公司有一半都是RD，Linux系統將來會透過OTA傳送更新版本，即時預防並解決問題的發生。」
除了歐洲之外，凱銳光電也成功踏進美國市場，目前全球與美國Amazon合作導入車用Fire OS的廠商僅有兩家，凱銳光電便是其中之一。為提供更好的體驗，凱銳光電大幅優化Fire OS介面，更適合於車內使用，乘客可在車上快速簡便的觀賞Amazon Prime，以及其他OTT平台上各種影片。不同於歐洲市場，美國已經建立Amazon的使用習慣，能把在家裡的使用習慣直接在車載系統上使用，不需要適應期，無縫接軌的特性是打進美國市場的關鍵。林傳凱也透露：「Amazon為了我們特製專屬的CPU，我們只需要與Amazon對接，能更專心在開發上。」
除了車載系統之外，二輪市場也是亮點滿滿，獲得IF設計大獎的兩項新產品，Monster手機架及Hive BSM機車專用盲點偵測系統，不只產品設計獲得IF評審肯定，在市場上也有亮眼的表現，目前積極和台灣兩大車廠談合作。林傳凱不諱言表示：「疫情的確對二輪市場有所影響，無法到其他國家洽談合作，如果只鎖定在台灣，市場真的太小，二輪市場還有一段很辛苦的過程要走。」未來還是以車載系統為主力，但不會放棄二輪市場。
未來可能走入自駕車的世界，車上娛樂就更顯重要。車內娛樂系統都已準備好了，凱銳光電期望今年可以衍生出更多車款，導入更多機型，除了高級車之外，也會拓展到國民車市場。問林傳凱，凱銳光電目前在後座娛樂系統沒有對手了吧？他謙虛說：「應該是沒看到有人跟我們做一樣的。」