NBA／「死亡五小3.0」能幫助這支勇士走得更遠嗎

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而如今「死亡五小3.0」，在今年季後賽的前2戰，總共使用了11分鐘，23回合中得到47分，淨勝了對手29分，每百回合淨勝分達到126.09，效果相當驚人。
不過也不能忘記，勇士面對的金塊是少了Jamal Murray和Michael Porter Jr.的金塊，由於Jokic在防守端的移動問題，他們在面對得分能力強的後衛時，很容易遇到麻煩。Chris Paul去年首輪場均9.2分、三項命中率.386/.200/.750；次輪打金塊立刻升級成場均21.7分、三項命中率.575/.750/1.000，足以做為參考。
第二場客隊的潰敗，在於金塊球員不但無法給予Nikola Jokic幫忙，還不斷的扯後腿，發生了一些懶散的失誤，而勇士在失誤後轉化得分的能力，堪稱是史詩級別的。
新死亡五小較之於王朝時代的死亡五小的優勢，是他們進攻的均衡性，Wiggins頂上Andre Iguodala的位置，可能在視野和傳球上的把握度差了一些，但個人進攻能力卻是遠遠超出，這一點是毋庸置疑的。
對於他們的疑慮主要是出在對位上。「死亡五小」的陣容概念上在防守端的優勢大於進攻，他們(至少是Kerr和他的教練團)認為，只要能確實對位，讓對手戰術上失敗、繼而被迫進行單打獨鬥的出手，那勇士就能打得更快一些，在攻防轉換中找到錯位或稍縱即逝的多打少機會，自然也能大大提高進攻效率，那才是勇士這一套進攻體系威力最可怕之時。
但如今的「死亡五小」比起上一個版本的4鋒線陣容，在體型上優勢不大，他們有兩名身體條件平庸的後衛(Curry和Poole)，Thompson大傷歸來之後在防守效率的數字上並不理想；Wiggins在守超級得分箭頭時，能否和Iguodala一樣讓人信賴，也還有待時間證明。而只有當他們能夠證明自己在防守端能做得和進攻端一樣好時，才能帶領這支球隊到達更高級別的比賽。
不過雖然這個組合不一定能比「漢普頓五虎」更好，但這支球隊卻是一支陣容深度可媲美2015-16勇士的隊伍。先發中鋒Kevin Looney強硬、是值得信賴的內線，板凳席上則坐著有視野、能拉開空間的Nemanja Bjelica；若需要防守得分箭頭，能換上Gary Payton II；Otto Porter則是Green下場休息時，另一個小球內線選擇。Damion Lee有定點投射能力，Jonathan Kuminga缺乏經驗、但能提供球隊活力。現在的勇士能給Kerr更大的空間卻進行輪換調度，這是勇士王朝最後兩年，球隊所不能做到的。
沒人能保證這支勇士隊最後能在這一季走多遠，他們非常年輕，許多人都是第一次。但無論如何，你得對Joe Lacob和Bob Myers致上敬意，他們在這麼短的時間把一支薪資狀況糟糕，而且潛力耗盡的球隊，透過大膽的交易和精準的選秀找回競爭力，重新回到了季後賽，而且似乎已經準備邁向另一個高峰了。這絕對是不遜色於新「死亡五小」場上表現的精彩演出。