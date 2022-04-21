民進黨台南市議員民調出爐 老將新人皆不服 將提出上訴

民進黨南市黨部今 (21) 日公布 2022 年直轄市議員提名初選民調第 1 及 11 選區民調結果，第 1 選區由李宗翰、王宣貿、蔡宗翰及沈家鳳勝出，第 11 選區由郭鴻儀、鄭佳欣及陳皇宇勝出，朱明宏與陳皇宇兩人僅 0.001% 差距，可看出此次初選競爭相當激烈。

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民進黨電話初選民調於 18 ～ 22 日起在台南各區陸續登場，由趨勢、典通及大地 3 家民調機構，在昨 (20) 晚進行第 1 選區 ( 後壁、東山、白河、鹽水、新營、柳營 ) 電話民調。有王宣貿、李宗翰、蔡宗翰、沈家鳳、張豪澤、劉米山等 6 人應選，提名 4 席，最終由王宣貿總和 0.1985 支持率及蔡宗翰 0.1900 兩位新人擠下現任議員劉米山，另獲通過民調則是現任沈家鳳 0.0948( 婦女保障名額 ) 及李宗翰 0.2234 。

▲第1選區初選民調支持率數據(圖／民進黨台南市黨部提供)

在第 11 選區 ( 仁德、歸仁、關廟、龍崎 ) 方面，由中央黨部、山水及公信力民調機構電訪，參與初選的有朱明宏、郭鴻儀、鄭佳欣及陳皇宇等 4 位，將提名 3 席，最終由郭鴻儀 0.3886 、鄭佳欣 0.2188 、陳皇宇 0.1968 支持率通過初選，朱明宏則是 0.1958 與陳皇宇僅差距 0.001 未通過。

劉米山發出一份聲明，表示對手蔡宗翰在初選過程中，屢屢以詐術進行競選，包含假冒其他議員名義欺騙其支持者改變選擇對象、包括以賄選方式大量贈送超過 30 元的物品尋求對價支持、包括違反廣告禁止事項捏造假民調並懸掛布條影響選情。

劉米山說，他在初選競爭過程始終保持君子風度，不口出惡言、不造謠生非，但這不代表他可以容忍蔡宗翰的邪派做法，他在民調進行期間已正式去函民進黨中央黨部民意調查委員會檢舉蔡宗翰種種違規事項，將訴求依「民進黨第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法」第十條、與「廣告宣傳禁止事項公告」第二項第五款，要求取消蔡宗翰參選資格。目前等待中央黨部公正處理。

而朱明宏競選服務處發表聲明，朱明宏表示他陳皇宇僅差距

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