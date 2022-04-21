民進黨台南市議員民調出爐 老將新人皆不服 將提出上訴

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民進黨電話初選民調於18～22日起在台南各區陸續登場，由趨勢、典通及大地3家民調機構，在昨(20)晚進行第1選區(後壁、東山、白河、鹽水、新營、柳營)電話民調。有王宣貿、李宗翰、蔡宗翰、沈家鳳、張豪澤、劉米山等6人應選，提名4席，最終由王宣貿總和0.1985支持率及蔡宗翰0.1900兩位新人擠下現任議員劉米山，另獲通過民調則是現任沈家鳳0.0948(婦女保障名額)及李宗翰0.2234。
在第11選區(仁德、歸仁、關廟、龍崎)方面，由中央黨部、山水及公信力民調機構電訪，參與初選的有朱明宏、郭鴻儀、鄭佳欣及陳皇宇等4位，將提名3席，最終由郭鴻儀0.3886、鄭佳欣0.2188、陳皇宇0.1968支持率通過初選，朱明宏則是0.1958與陳皇宇僅差距0.001未通過。
劉米山發出一份聲明，表示對手蔡宗翰在初選過程中，屢屢以詐術進行競選，包含假冒其他議員名義欺騙其支持者改變選擇對象、包括以賄選方式大量贈送超過30元的物品尋求對價支持、包括違反廣告禁止事項捏造假民調並懸掛布條影響選情。
劉米山說，他在初選競爭過程始終保持君子風度，不口出惡言、不造謠生非，但這不代表他可以容忍蔡宗翰的邪派做法，他在民調進行期間已正式去函民進黨中央黨部民意調查委員會檢舉蔡宗翰種種違規事項，將訴求依「民進黨第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法」第十條、與「廣告宣傳禁止事項公告」第二項第五款，要求取消蔡宗翰參選資格。目前等待中央黨部公正處理。
而朱明宏競選服務處發表聲明，朱明宏表示他陳皇宇僅差距0.001，民調支持率太過接近，他決定向中央黨部提出複查，希望所有支持者靜待並尊重最後的複查結果。