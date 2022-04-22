兒童疫苗想等BNT？兒科醫比較莫德納優缺　解析3大不同點

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不過，近期兒童疫苗問題爭論不休，國際作法多優先開放兒童打BNT／輝瑞疫苗，部分家長希望能比照辦理，除兩款疫苗劑量不同，許多人擔心兒童難承受莫德納副作用。
對此，麥建方指出，兒童施打莫德納劑量為50微克，BNT／輝瑞劑量則為10微克，許多人會誤會莫德納劑量就是BNT／輝瑞的5倍以上，但其實兩者並不能直接相比，「雖然兩款疫苗技術相同，但佐劑、緩衝劑、臨床實驗等都不同，劑量也不會一樣，因此不能直接用單位類比。」
針對疫苗副作用，麥建方坦言，根據報告，莫德納副作用確實略高於BNT／輝瑞，可是多為發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，這些不適都可以經過醫師診斷後，使用簡單的症狀藥物排除，而針對民眾特別擔心的心血管副作用，依照國外經驗，12歲以下孩童接種疫苗後發生不良副作用機率，低於12至18歲青少年，且目前我國青少年接種BNT疫苗後，真正發生心臟副作用大約10例，多數也已痊癒出院，僅剩少數仍在門診追蹤，整體死亡率為0。
麥建方進一步解釋，雖然無法保證整體打疫苗人數增多後，是否能持續維持0死亡，但現有數據顯示死亡率近乎於零，不良反應約為萬分之0.1，「打疫苗的不良反應，其實是沒有想像中那麼高的！」，他也說到，兒童死亡率雖低，但確診人數增加，兒童中症人數仍然會升高，當住院需求提高，若是超出負荷，將導致兒童醫療系統崩盤，中症患者屆時難被治癒，也會排擠其他疾病兒童需求，因此讓染疫人數曲線平緩，對兒童非常重要。
另麥建方提到，兒童感染新冠肺炎後，雖然死亡率不高，但新冠肺炎現在僅出現兩年半，Omicron變異株更是近半年才出現，還不能確定感染後，長期會出現哪些問題，例如確診後康復，可能會出現長新冠，也就是新冠後遺症，包含腦霧症狀、記憶力變差、學習能力與專注度變差、有部分患者也反映有容易過敏、掉髮等問題，甚至也還不清楚更長遠會有哪些影響。
值得注意的是，麥建方提到，除現有疾病作用或是慢性結果，兒童長期福祉也容易被忽略，兒童若是染疫，需要家長照護，但家長中斷工作，會衝擊家庭，甚至可能降低收入，危及工作存續、離職，且染疫兒童過多，校園停課，也會影響兒童受教權，換言之，兒童確診規模擴大，影響到的是成人世界，成人世界問題又會回頭影響兒童與同儕，「兒童的這個系統性的福祉，就會遭到很大的侵蝕與破壞，因為兒童的福祉是建立在成人體系的運作的穩定上」。
「我們在看兒童問題的時候，必須以家庭為單位來看！」麥建方強調，當有兒童染疫，除仔細留意幼童，也要巨觀看待兒童與家屬、家庭與社會之間關係，當家庭與社會穩定性被破壞，就會循環影響兒童福祉。
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