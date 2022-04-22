純網銀過半民眾想申辦　最愛免手續費、高利率及點數回饋

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為解台灣消費者對於純網銀使用率及申辦意願，創市際市場研究顧問於在今（2022）年4月8日至4月11日針對台灣網友進行了一項「純網銀」調查，共計回收有效樣本數1007份，並依據台灣人口結構進行加權調整，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.09%。
調查結果發現，9.9%台灣網友有純網銀帳戶，15-44歲純網銀使用率都在1成以上，隨年齡提升使用率下降。過半受訪者偏向有意願申辦純網銀帳戶，其中25-29歲申辦意願比其他年齡層更高，居住在南部的受訪者也有較高申辦意願。另外，有大約3成左右的受訪者偏向沒有意願申辦純網銀帳戶，尤其50-54歲不想申辦比例較高。
詢問已有純網銀帳戶及有意願申辦的受訪者影響意願的原因，有55.7%因為有「跨行免手續費」的優惠，其次分別有接近5成表示「存款利率佳」、「點數回饋」以及「開戶有優惠／新戶禮」，吸引申辦純網銀的帳戶主要原因都與各項優惠相關。值得一提的是，對純網銀最有興趣的25-29歲更受「跨行免手續費」及「點數回饋」兩項優惠項目吸引。
對於沒有申辦意願的網友來說，除了「不需要更多銀行帳戶（45.4%）」之外，「擔心純網銀的資安問題」比例較高，有44.9%，「不了解純網銀服務」有32.9%，尤其男性較女性而言有較高比例，而「習慣使用實體銀行服務」以及「對純網銀銀行品牌不熟悉」都有3成左右比例。