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純網銀過半民眾想申辦　最愛免手續費、高利率及點數回饋

▲國內已有3家純網銀開業提供服務，根據調查結果顯示，純網銀使用率僅1成，但逾5成的人有申辦意願，尤以25-29歲對純網銀最感興趣 。(示意圖／NOWnews資料照片)
▲國內已有3家純網銀開業提供服務，根據調查結果顯示，純網銀使用率僅1成，但逾5成的人有申辦意願，尤以25-29歲對純網銀最感興趣 。(示意圖／NOWnews資料照片)

記者顏真真/台北報導

2022-04-22 13:42:33

國內3家純網路銀行都已開業，但民眾對於純網銀有興趣嗎？根據創市際市場研究顧問公布最新調查結果顯示，雖然純網銀使用率僅1成，但有5成人有申辦意願，又以25至29歲對純網銀最有興趣，吸引申辦主要是「獨家優惠」，最愛免手續費、存款利率高及有點數回饋，不想申辦的原因則是無需求與資安疑慮。

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金管會在2019年審查發出純網銀執照，目前國內共有包括樂天銀行、連線銀行LINE Bank及將來銀行等3家純網銀開業並提供服務，而純網銀所有業務都經由網路、行動裝置進行，除了總行及客服中心外，依規定不得設立實體分行，其提供的業務範圍，則與傳統銀行無異。

為解台灣消費者對於純網銀使用率及申辦意願，創市際市場研究顧問於在今（2022）年4月8日至4月11日針對台灣網友進行了一項「純網銀」調查，共計回收有效樣本數1007份，並依據台灣人口結構進行加權調整，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.09%。

調查結果發現，9.9%台灣網友有純網銀帳戶，15-44歲純網銀使用率都在1成以上，隨年齡提升使用率下降。過半受訪者偏向有意願申辦純網銀帳戶，其中25-29歲申辦意願比其他年齡層更高，居住在南部的受訪者也有較高申辦意願。另外，有大約3成左右的受訪者偏向沒有意願申辦純網銀帳戶，尤其50-54歲不想申辦比例較高。

詢問已有純網銀帳戶及有意願申辦的受訪者影響意願的原因，有55.7%因為有「跨行免手續費」的優惠，其次分別有接近5成表示「存款利率佳」、「點數回饋」以及「開戶有優惠／新戶禮」，吸引申辦純網銀的帳戶主要原因都與各項優惠相關。值得一提的是，對純網銀最有興趣的25-29歲更受「跨行免手續費」及「點數回饋」兩項優惠項目吸引。

對於沒有申辦意願的網友來說，除了「不需要更多銀行帳戶（45.4%）」之外，「擔心純網銀的資安問題」比例較高，有44.9%，「不了解純網銀服務」有32.9%，尤其男性較女性而言有較高比例，而「習慣使用實體銀行服務」以及「對純網銀銀行品牌不熟悉」都有3成左右比例。

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