NOW早報／華視連續2次出包！凌晨宣布陳郁秀、陳雅琳卸任

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據了解，昨天上午9時許，正播報女星李妍瑾在防疫旅館的新聞，但底下快訊卻出現「大屯火山爆發 岩漿滾滾而下」、「巴士海峽發現石油 預估蘊藏量一百萬桶」、「台北凌晨下起拳頭下大冰雹 市區交通大亂」等字幕。華視對此解釋，製播同仁為製作道歉跑馬而首度啟用特殊模板，希望讓道歉澄清字眼以紅底白字呈現。測試時即發現文字內容錯誤，遂請字幕人員關閉該模板，但因模版關閉流程未完全，才會於當日9點34分、9點36分，出現3條測試用無意義之錯誤文字。
由於前一天也發生出包，一連兩次錯誤，華視再次向大眾道歉，也強調會一併製作檢討報告，向主管機關及相關單位說明，配合進行相關究責及調查，並針對相關應負責人員加重處分，最終於今（22日）凌晨對外發出聲明，陳郁秀董事長將辭去公廣集團（公視、華視）董事長之職；陳雅琳則辭去代理總經理職務。
今日天氣／全台天氣晴朗！高溫飆到近30度 外出記得補充水分
中央氣象局今（22）日表示，今天白天之前各地大多為多雲到晴，東半部會有局部短暫陣雨，午後中南部地區及北部山區則有熱對流造成的局部短暫雷陣雨，晚上開始南來水氣增多，中南部及東半部仍有局部短暫陣雨或雷雨。；氣溫方面，今天白天各地溫暖偏熱，西半部高溫可以來到31至34度，東半部也有27到29度，戶外活動請多補充水分，做好防曬措施，至於早晚氣溫普遍在20度以上，各地低溫約21到23度。
疫情狂飆！北市估全台20%確診 陳時中：正式與病毒共存
中央流行疫情指揮中心(21)日，公布國內新增3,058例COVID-19確定病例，分別為2,969例本土個案及89例境外移入，合計確診屬飆破3千人。(20日)北市副市長黃珊珊表示，粗估這波本土疫情，全台會有20%、約460萬人確診，21日指揮官陳時中回應，若達到20%確診數字「就正式走入跟病毒共存的時機」。
對此，陳時中指出，要與病毒共存的國家，多半是「時勢所逼」，也就是說國內的公衛量能，已無法負荷，不過仍努力將社會傷害降到最低。針對國內疫情，未來的大方向還是要把防疫做好，呼籲民眾打疫苗，像是6-11歲兒童、以及65歲以上高風險族群施打第四劑疫苗等 ，然後將輕重症做出分流。
陳時中強調，所謂15至20％就是「實質共存」，一旦染疫人數持續增加，相對社會管理及接觸者情況就不會太敏感，且現在多為輕症，實際上已經與病毒共存，反而要多關注中重症的醫療量能。
確診童送醫條件調整！符合條件可送醫 收治分流規範修正
中央流行疫情指揮中心(21)日表示，因應國內出現首例確診COVID-19兒童死亡個案，(20)日邀集台灣兒科醫學會、台灣兒童感染症醫學會召開會議，訂定COVID-19兒童確診病例居家照護警訊表徵與緊急送醫條件，說明如下：
一、若兒童出現以下症狀須視訊診療，必要時得安排外出就醫(警訊表徵/就醫警訊)：(一)發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗；(二)退燒後持續活動力不佳；(三)退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛；(四)持續性的嘔吐、頭痛或腹痛；(五)超過12小時未進食或未解尿。
二、若兒童出現以下症狀，請撥119或緊急時由同住親友送醫(119送醫/緊急自行就醫條件)：(一)抽搐；(二)意識不佳；(三)呼吸困難或有胸凹現象；(四)唇色發白或發紫；(五)血氧飽和度低於94%(如家中有)；(六)肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。
指揮中心進一步說明，鑒於國內社區疫情持續擴大，確診病例遽增，並因應各縣市啟動居家照護，即日起取消居家照護同住者健康條件限制，並依COVID-19確診者病症程度，調整分流收治原則，說明如下：
一、中/重症之確診者，均收治於醫院。
二、無症狀/輕症之成人及青少年確診者：如具75歲以上、須血液透析或懷孕36週以上任一條件，收治於醫院；為70-74歲且生活可自理或有陪同照顧者、65-69歲且獨居者，或懷孕35週以內者，安排入住加強版集中檢疫所/防疫旅館；為69歲以下無血液透析或無懷孕，且符合居家照護條件、非65-69歲獨居者，採居家照護。
三、無症狀/輕症之兒童：嬰兒年齡未滿3個月且有發燒，或嬰兒年齡為3至12個月且高燒超過39度，或須進行血液透析者，均收治於醫院。前開條件以外之兒童，符合居家照護條件者採居家照護；不符合居家照護條件者，則由照顧者陪同收治於加強版集中檢疫所/防疫旅館。
四、例外情形：不符居家照護健康條件之無症狀或輕症確診者，如本人或其法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採取居家照護。
五、下轉條件：收治於醫院或加強版集中檢疫所/防疫旅館已達3至5天，經醫療人員評估除隔離外無繼續照護需求，且能符合居家環境條件者，得返家採取居家照護，並由醫院或加強版集中檢疫所/防疫旅館通知衛生局納入居家照護管理。
六、調整居家照護同住者快篩頻率：同住之未確診者，隔離至同戶最後確診個案之確診日後10天，於有症狀時及隔離期滿日進行家用快篩，符合解隔條件後進行7天加強版自主健康管理，期間有症狀時進行家用快篩。
指揮中心籲請地方政府及醫療機構配合落實執行確診病例輕重症分流，以確保確診者健康權益。指揮中心將持續視疫情變化滾動式調整確診病例照護措施，以兼顧病人安全及醫療量能。
網紅怒批連千毅賣NFT斂財！宣告5月開戰 當面對質討百萬
直播主連千毅搭上NFT風潮，宣稱購買其NFT商品的人，可以獲得協助直播宣傳的福利，還有機會獲得勞力士名錶，去年推出後瞬間秒殺！不過網紅「勾起你心中的惡」卻踢爆知名人士藉NFT斂財「割韭菜」，直接點名連千毅，他（21）日發布影片，怒批連是賣假貨的人「啥都不是」，連則爆料反擊小丑以前是牛郎！雙方在網路上放話，砲火猛烈。
以小丑模樣示人的勾惡，長年以踢爆內幕為內容，在YouTube累積74萬名粉絲，他近日找來連千毅的昔日員工爆料，指連千毅不如想像中富有，直播時給發財金、抽獎充滿疑雲，一張NFT要價2.8萬，宣稱NFT賦能可以換取鑽石、名錶、名車，還有直播同台的機會，結果都是空話，有受害者求公道反而被封鎖。他號召連千毅的債主或假貨受害者，當面來一起對質，他要當公證人，向連索討100萬的賠償。
對此，連千毅則表示歡迎大家來他直播辯論，（20）日更發文批評小丑是「吃嘴嬰仔」，爆料對方在牛郎店打工，「聽說技術一流，小費拿得特別多，但口才非常不行，跟館長直播給網友笑到不行，都需要靠剪接後製才能順暢」，嗆聲要投資一間牛郎店，高薪聘請他來上班。
勾惡則再度回文，暗酸連千毅曾坐過牢，「千億龜白白嫩嫩，在監獄裡面，專門幫很多受刑人用嘴巴排毒，所以千億龜才會認識這麼多人，他真的很『吃得開』你們知道吧」，他宣告要跟連千毅開戰了，時間就定在5月的第一個禮拜，還要找警察助陣，雙方不斷放話，引起眾多網友吃瓜湊熱鬧。
「醫院千金」搭特斯拉踩椅墊遭制止！怒嗆司機、逼聞腳香
台中市一名女子，（19日）搭乘一台特斯拉的多元計程車時，竟把腳踩在前方椅墊上遭司機制止，沒想到該名女子聽後，竟突然惱羞成怒，不停反問司機「你嘴巴乾淨嗎」、等語，更嗆說自己家裡開醫院，且黑白兩道通吃等等，甚至在車輛行駛中，直接把腳伸到司機面前，要他聞聞看乾不乾淨，脫序離譜行徑引來網友一陣熱議。
據了解，該女子昨天在台中市漢口路三段搭車，之後坐上一台特斯拉多元計程車，不料女子上車後，便自行將鞋子脫掉，並踩在前方椅墊上，該駕駛見狀遂問「你的腳乾淨嗎」，豈料此語竟引發讓該女子強烈反彈，不斷跳針嗆問「你嘴巴乾淨嗎」等語。
另外，女子於過程中，還不段侮辱駕駛長相，嗆說「你長這樣沒有吸毒嗎」，最後還打電話到55688投訴，誣賴自己遭到駕駛性騷擾，這場鬧劇直到女子下車後才結束。事後，駕駛將行車紀錄器放上臉書社團，貼文一出，立刻引發網友討論，紛紛留下「基本的水準都沒有」、「拍年冬搞蕭狼」、「支持駕駛提告」等語，最後司機也到警局備案準備提告，不姑息這樣的行為。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。