存摺放4年「沒補登會怎樣」？網揭隱藏功能：不用會後悔
現在網路科技相當發達，許多以前只能到場申辦的業務事項，都能在網路上完成，近幾年網路銀行、手機APP成為不少懶人最佳理財工具。近日，就有網友上網發文討論「請問各位存摺多久會補登一次？」貼文引發廣大迴響，更有內行人指出補登存摺的「隱藏功能」。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「現在網銀、手機APP、消費簡訊都會通知，現在手機都已經這麼方便了，補登存摺真的是非常麻煩的事情，這次去銀行辦事情，才發現上次補登已經是4年前的事情，能否就廢除補登這個手續，全部改用手機查詢？想問大家的存摺有多久沒有補登？」
貼文一出，網友紛紛回應「你這麼一說，我大概也已經有2年沒補登囉」、「我也是一兩年才去補登一次，直接壓縮成一筆」、「我之前也是刷到必須換本子，去櫃檯換時，他說可以直接濃縮成一筆，超快速的」、「看到這篇去看一下存摺也三年半沒補登了，網銀用太習慣」、「網銀習慣+1.....感覺存摺根本用不到啊！」
不過，也有內行人表示「網銀能看的交易紀錄有限，存摺才能看到完整紀錄，應該定時去補登，留存備查超重要，申請貸款的時候很可能需要提供近幾年存摺明細喔！」、「辦房貸的時候薪轉戶會用到，不然根本不會補登，到時候都沒刷的話，要再跑去調明細很麻煩」、「網銀紀錄有限時間，存摺補登就是沒有，辦買房貸款的時候都會要明細，不要亂壓縮成一筆，到時候要調十年前的明細，你真的會後悔」。（編輯：張嘉哲）