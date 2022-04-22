急救課程停辦　醫療盟質疑標準何在：遶境演唱會就可以？

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而這兩年因為疫情的干擾，這些課程的舉辦受到很大的影響，造成許多醫療人員的證書效期失效，且有些發證單位是國外，衛福部就算提出展延也未必有用。醫勞盟直言，「為什麼這些課程常常一開放報名就秒殺，十分搶手，是課程精彩吸引人嗎？當然不是，就是為了評鑑要求，醫療人員們只好利用自己的休假期間，花錢花時間上這些課程，維持證書的效期」。
醫勞盟表示，指揮中心已經強調正常生活中防疫，「那麼讓證書屆期的醫療人員趕快完成在認證的課程以應付評鑑的要求，不也是正常生活的一環嗎？現在停辦，可以復辦的時間未定，但明年評鑑的壓力仍在，豈不是讓醫療人員更無所適從，不知道能不能趕得及在明年評鑑前達到要求」。
醫勞盟強調，「醫療人員參加這些課程以達到評鑑要求，對自我防疫的意識，總不會輸給參加演唱會或遶境的一般民眾吧，我們最質疑的標準不一在這裡。」另外醫勞盟也喊話衛福部，如認為這些急救課程不屬於所謂「正常生活」的一部份，那就取消醫院評鑑條文中強制要求醫療人員具備效期內各項急救證照的規定，又或者直接取消醫院評鑑這個勞師動眾的活動，「所有醫療人員應該會更感謝政府」。
之後醫勞盟又補充提問，「醫事人員的健保卡註記什麼時候要拿掉？現在醫事人員就醫的『風險』應該跟一般民眾差不多了吧，繼續做身份註記的意義在？」（編輯：倪浩軒）