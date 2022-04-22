民眾黨桃園市長黨內初選 政黨對比民調「挑軟柿子吃」？
由台北市長柯文哲領銜成立的民眾黨，昨（21）日公布黨內桃園市長初選結果，最終由「勞權女神」立委賴香伶勝出。賴香伶今日上午接受廣播媒體專訪時，也透露民調相關內容。其中在整個初選中佔比約五成的「政黨對比民調」部分，賴香伶透露，國民黨與民進黨的預設對手為「呂玉玲與鄭運鵬」，並非現在外界盛傳民調較高的魯明哲與陳時中。
賴香伶在節目上透露，當時黨內其實有針對如何做對比式民調進行討論，藍綠兩黨真正要參選的人，還是要經過兩黨的主席進行徵召的方式進行，這真的會增加在做民調之前的相關考量。「人選上面可以做好多組，也可以用比較精要的方式進行。」賴香伶指出，由於自己在立法院與呂玉玲熟識，且在地方基層跑行程時，也常常遇到呂玉玲，感覺相當積極在投入選戰。
而主持人黃暐瀚也反問，是否認為未來在選戰中的對手就是呂玉玲？賴香伶的說法則又轉趨保守，表示「看他們朱主席怎麼徵兆」。至於針對民進黨人選，賴香伶則透露雖然民眾黨初選對比的人選是鄭運鵬，但地方活動上反而比較常看到前立委鄭寶清，「民進黨看起來應該是總統徵兆，所以最後決定把現任立委放入做對比。」
不過黃暐瀚也追問賴香伶，心中是否有所謂「藍綠兩黨最強的對手？」對此賴香伶也坦言，側面暸解的話，國民黨的最強對手可能是現任立委魯明哲，因為魯曾經擔任過兩任中壢市長，因此支持者數量與範圍較大；至於民進黨的部分，賴香伶則認為在經過市長鄭文燦八年執政後，力量是很強的，她認為現任立委鄭運鵬是相當強的對手。