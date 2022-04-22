輕症居家照護可用清冠一號　中醫師曝「公費」申請流程

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚表示，現在是防疫史上很重要的時刻，指揮中心同意自18日起，新冠肺炎確診輕症、無症狀居家照護患者，可由中醫師視訊診療評估後，開立公費「台灣清冠一號」治療使用。
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柯富揚說明，中醫師公會全聯會官網已公布22縣市的資訊專線與視訊診療院所名單，中醫師都會確實把關評估，若確診病患適合開立清冠一號治療，也會送藥到府，或是開放親友代領。
中華民國中醫師公會全國聯合會秘書長蔡三郎說明，民眾多為輕症居家照護，若想公費申請清冠一號，可撥打各縣市諮詢專線了解、自行致電指定視訊診療院所掛號看診、至健康益友App掛號，經中醫師評估確認用藥需求開立；若是住院病患，則可詢問主治醫師聯繫中醫師會診。
中華民國中醫師公會全國聯合會長照政策推動委員會主委陳博淵補充，確診新冠肺炎民眾，可自行向指定院所預約掛號，不用經過衛生局轉介，視訊診療時個案須持健保卡或身分證確認身分才可進行看診，若經醫師評估確認，即可公費使用清冠一號，藥品可委託家屬親友代理領取，但受限法規不能郵寄宅配；一般未確診、有感染疑慮、擔心染疫想預防保健者，也可經醫師評估後，自費購買清冠一號。
被問及清冠一號應服用多久，三軍總醫院中醫部主任黃怡嘉回應，現有公費療程定為10日，臨床觀察10日內病患改善狀況皆為良好，若是療程結束後病患仍有殘餘症狀，也可自費繼續服用，他也強調，清冠一號不分年齡、孕婦都可服用，但在兒童部分，會依其體重調整劑量。
現年25歲的確診患者江姓民眾分享，自己是在13日確診，症狀多為咳嗽與喉嚨不適，因屬輕症進行居家照護，經專責醫院轉介中醫師視訊診療，取得清冠一號服用。
江姓民眾坦言，得知確診當下會很焦慮，是請親友至指定院所代為領藥轉交，也希望政府可透過外送平台等更多管道協助民眾取藥，他也透露，在服用清冠一號6天後，現在症狀已獲舒緩，心情也較為穩定。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。