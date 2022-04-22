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上周玉蔻節目接到通知居隔電話　周永鴻誤以為是詐騙

▲周永鴻昨天在議員研究室自行快篩為陰性。（資料照片／周永鴻提供，2022.04.22）
▲周永鴻昨天在議員研究室自行快篩為陰性。（資料照片／周永鴻提供，2022.04.22）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-22 13:15:43

媒體人周玉蔻昨早宣佈確診，上過她節目的民進黨台中市議員周永鴻，昨天下午住進防疫旅館、晚上接到台北市隔離通知，一度誤以為是推銷健檢或詐騙，差點掛對方電話。周永鴻今（22日）中午透過臉書直播，爆料昨天開記者會罵他趴趴走的國民黨議員，很多人根本沒打第3劑。

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原本忙著黨內初選的周永鴻，昨天下午入住防疫旅館後，開始在臉書寫防疫日記，他很訝異載他去榮總做PCR的防疫專車「居然是賓士！」也透露PCR採檢時難過到飆淚。周永鴻秀出炒麵加荷包蛋，笑稱「防疫早餐太邪惡了！」馬上有人問：「台中經典早餐耶！有東泉辣椒醬嗎？」

▲周永鴻秀出防疫早餐是炒麵加荷包蛋，笑稱「太邪惡了！」（圖／周永鴻臉書，2022.04.22）
▲周永鴻秀出防疫早餐是炒麵加荷包蛋，笑稱「太邪惡了！」（圖／周永鴻臉書，2022.04.22）
周永鴻說，周玉蔻認識的、接觸的人太多，自己昨天並未接到她通知，而是看到電視報導才知她確診，當時人已在議會研究室，助理立即向議長室求援借快篩劑、他主動通報台中市衛生局長曾梓展。曾梓展確定他18日上過周玉蔻民視《辣新聞》，屬親密接觸者，立即啟動防疫機制，在還沒接到隔離通知書跟簡訊時，就入住防疫旅館。

昨晚近6點半他接到電話，對方自稱「大安健康中心」，他以為是詐騙，回答「謝謝，我不需要健康檢查！」就要掛掉，對方連忙說「不是啦！我是通知你4/18有接觸確診者，要居家隔離。」周永鴻說明自己已住進防疫旅館、做過PCR，對方開心說「太好了！周先生您是超前部署…，祝您一切平安順心」，就急忙掛電話。

周永鴻說，周玉蔻戶籍在台北市，依SOP係由確診者所在的地方政府疫調、層層通報再通知接觸者，以他為例，整整花了一天多的時間才接到通知，或許有人會批評台北市政府疫調太慢，但他身為當事人，更能感受到第一線防疫與疫調人員的辛苦與不容易。

▲隔離中的周永鴻開直播秀黃卡，並爆料很多罵他趴趴走的國民黨議員，連3劑疫苗都沒打。（圖／周永鴻臉書，2022.04.22）
▲隔離中的周永鴻開直播秀小黃卡，並爆料很多罵他趴趴走的國民黨議員，連3劑疫苗都沒打。（圖／周永鴻臉書，2022.04.22）
周永鴻非常感謝台北市、台中市政府防疫人員，他說要批評很容易，「但你體諒過防疫人員、疾病管制署、防疫指揮中心跟疾病管制署、1922等這麼多防疫達人嗎？」中午他開直播還原居家隔離始末，並要求國民黨議員道歉。

周永鴻說，身為父親了解為人父母的心情，雖然當時他還不知情，但再次向搭同部電梯的議員張廖乃綸表達歉意。不過他無法認同國民黨團其他議員開記者會罵他、指責他不願防疫趴趴走。他並爆料，雖然台中市議會規定一般人打滿3劑才可以進入議會大樓，但昨天參加記者會罵他的國民黨團議員，很多人沒打第3劑，「這些人心中只有藍綠沒有防疫，請向周永鴻和周玉蔻道歉。」並說國民黨若不道歉，他就公佈名單。

▲周永鴻（左紅框處）19日曾參加民視《辣新聞》錄影，被匡列為密切接觸者。（圖／台中市議會國民黨團提供，2022.04.21）
▲周永鴻（左紅框處）19日曾參加民視《辣新聞》錄影，被匡列為密切接觸者。（圖／台中市議會國民黨團提供，2022.04.21）

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