上周玉蔻節目接到通知居隔電話　周永鴻誤以為是詐騙

我是廣告 請繼續往下閱讀
周永鴻說，周玉蔻認識的、接觸的人太多，自己昨天並未接到她通知，而是看到電視報導才知她確診，當時人已在議會研究室，助理立即向議長室求援借快篩劑、他主動通報台中市衛生局長曾梓展。曾梓展確定他18日上過周玉蔻民視《辣新聞》，屬親密接觸者，立即啟動防疫機制，在還沒接到隔離通知書跟簡訊時，就入住防疫旅館。
昨晚近6點半他接到電話，對方自稱「大安健康中心」，他以為是詐騙，回答「謝謝，我不需要健康檢查！」就要掛掉，對方連忙說「不是啦！我是通知你4/18有接觸確診者，要居家隔離。」周永鴻說明自己已住進防疫旅館、做過PCR，對方開心說「太好了！周先生您是超前部署…，祝您一切平安順心」，就急忙掛電話。
周永鴻說，周玉蔻戶籍在台北市，依SOP係由確診者所在的地方政府疫調、層層通報再通知接觸者，以他為例，整整花了一天多的時間才接到通知，或許有人會批評台北市政府疫調太慢，但他身為當事人，更能感受到第一線防疫與疫調人員的辛苦與不容易。
周永鴻非常感謝台北市、台中市政府防疫人員，他說要批評很容易，「但你體諒過防疫人員、疾病管制署、防疫指揮中心跟疾病管制署、1922等這麼多防疫達人嗎？」中午他開直播還原居家隔離始末，並要求國民黨議員道歉。
周永鴻說，身為父親了解為人父母的心情，雖然當時他還不知情，但再次向搭同部電梯的議員張廖乃綸表達歉意。不過他無法認同國民黨團其他議員開記者會罵他、指責他不願防疫趴趴走。他並爆料，雖然台中市議會規定一般人打滿3劑才可以進入議會大樓，但昨天參加記者會罵他的國民黨團議員，很多人沒打第3劑，「這些人心中只有藍綠沒有防疫，請向周永鴻和周玉蔻道歉。」並說國民黨若不道歉，他就公佈名單。