蔡英文特赦韓豫平　綠委認同、邱顯智不能理解

我是廣告 請繼續往下閱讀
總統府發言人張惇涵表示，蔡英文感念國軍官士兵保家衛國的貢獻，以及國軍眷屬的奉獻，考量本案情節的特殊性決定特赦。且2人非將公有財物挪為私用或將詐欺款項中飽私囊，縱有行政作業的瑕疵，尚無不合人情之處。
管碧玲表示，他曾透過群組建議蔡英文特赦韓豫平將軍的案，這是《預算法》問題，只是行政瑕疵，不應該是貪汙的案子，總統的特赦令內容也是定調為行政瑕疵問題，也證明了她的主張。
管碧玲說，過程中她不曾主張修法，她贊成加菜金維持現行的運用條件，但也不必為「小額貪汙」修改《貪汙治罪條例》，畢竟容忍小額貪汙，有道德風險。
劉世芳則說，感謝蔡英文有這個氣度與高度，願意簽下特赦令，為戎馬一生的老將軍留下尊嚴，也期盼國人同胞能繼續支持每一位戍守國防的國軍弟兄。
「非常不能理解總統的決定」，邱顯智認為，高階將領挪用基層加菜金，用來宴請軍眷，違反了《貪汙治罪條例》。韓豫平堅持不認罪判處4年6個月，韓的下屬張淯森認罪，判處1年並緩刑。
邱顯智說，蔡英文所謂的國民正當法律情感，難道是說國民都認同，這種高層挪用基層經費，又堅不認罪的態度？在國軍基層的眼中，這不是什麼正當法律情感，只是貴胄不與庶民同罪的應用。
邱顯智指出，還要多少冤案受刑人在無盡的牢籠等待救援？社會上還有多少基層百姓因為微罪失去了自由、生命陷入困頓？蔡英文行使特赦權就用在這樣的案子，到底彰顯了什麼樣的價值，定義了什麼樣的法律情感，答案不言而喻。