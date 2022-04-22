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蔡英文特赦韓豫平　綠委認同、邱顯智不能理解

▲蔡英文總統今特赦因挪用加菜金給軍眷的前國軍少將韓豫平。（資料圖／記者潘千詩攝）
▲蔡英文總統今特赦因挪用加菜金給軍眷的前國軍少將韓豫平。（資料圖／記者潘千詩攝）

記者王敏旭／台北報導

2022-04-22 13:39:59

蔡英文總統今（22）日特赦因挪用加菜金給軍眷的前國軍少將韓豫平及士官張淯森。民進黨立委管碧玲、劉世芳皆在臉書贊同蔡英文的做法。時代力量立委邱顯智則認為，難道國民都認同，這種高層挪用基層經費，又堅不認罪的態度。

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前少將參謀長韓豫平，遭控挪用漢光演習加菜金2880元，支付指揮官招待部屬的妻兒等3名民間人士，被依貪汙罪判刑4年6個月定讞；韓豫平的侍從士張淯森因認罪判1年、緩刑3年，全案也已定讞。

總統府發言人張惇涵表示，蔡英文感念國軍官士兵保家衛國的貢獻，以及國軍眷屬的奉獻，考量本案情節的特殊性決定特赦。且2人非將公有財物挪為私用或將詐欺款項中飽私囊，縱有行政作業的瑕疵，尚無不合人情之處。

管碧玲表示，他曾透過群組建議蔡英文特赦韓豫平將軍的案，這是《預算法》問題，只是行政瑕疵，不應該是貪汙的案子，總統的特赦令內容也是定調為行政瑕疵問題，也證明了她的主張。

管碧玲說，過程中她不曾主張修法，她贊成加菜金維持現行的運用條件，但也不必為「小額貪汙」修改《貪汙治罪條例》，畢竟容忍小額貪汙，有道德風險。

劉世芳則說，感謝蔡英文有這個氣度與高度，願意簽下特赦令，為戎馬一生的老將軍留下尊嚴，也期盼國人同胞能繼續支持每一位戍守國防的國軍弟兄。

「非常不能理解總統的決定」，邱顯智認為，高階將領挪用基層加菜金，用來宴請軍眷，違反了《貪汙治罪條例》。韓豫平堅持不認罪判處4年6個月，韓的下屬張淯森認罪，判處1年並緩刑。

邱顯智說，蔡英文所謂的國民正當法律情感，難道是說國民都認同，這種高層挪用基層經費，又堅不認罪的態度？在國軍基層的眼中，這不是什麼正當法律情感，只是貴胄不與庶民同罪的應用。

邱顯智指出，還要多少冤案受刑人在無盡的牢籠等待救援？社會上還有多少基層百姓因為微罪失去了自由、生命陷入困頓？蔡英文行使特赦權就用在這樣的案子，到底彰顯了什麼樣的價值，定義了什麼樣的法律情感，答案不言而喻。

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