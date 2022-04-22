龜山廠67員工快篩陽性 和碩：對營運財務無重大影響
和碩桃園龜山廠傳出多名員工染疫，和碩今（22）日指出，該廠一名外籍移工於4月20日因身體不適，進行快篩為陽性，廠內隨即擴大快篩約300名員工，其中67名為陽性，後續正積極處理中。和碩表示，目前全力配合政府防疫措施，並對公司防疫政策隨時進行滾動式調整，至於對公司整體營運及財務狀況無重大影響。
和碩指出，桃園龜山廠一名外籍移工於4月20日因身體不適，進行快篩為陽性，廠內隨即擴大快篩約300名員工，其中67名為陽性，同仁以專車送至醫院進行PCR採檢。
和碩也於4月20日即刻通報桃園市衛生局，將宿舍分層管理，以作為快篩陽性同仁的隔離區域，並預作後續確診人員的安置處所，同時進行公共環境的清消。桃園市政府於4月21日晚間協助針對廠內住宿人員及相關接觸者共1608人進行PCR檢測，目前尚待檢驗結果。
和碩指出，目前公司嚴格禁止跨廠區、跨辦公室移動；會議皆以線上方式進行；加強辦公室的清消作業與防疫措施宣導，並持續落實員工全天配戴口罩；全力配合政府防疫措施，並對公司防疫政策隨時進行滾動式調整，相關疫情資訊以政府公告說明為準。另外，該事件對公司整體營運及財務狀況無重大影響