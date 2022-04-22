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高風險「6縣市」北北基桃、高雄、花蓮　暫停醫院探病　

▲指揮中心宣佈北北基桃花高暫停醫院探病。（圖／翻攝CDC直播）
▲指揮中心宣佈北北基桃花高暫停醫院探病。（圖／翻攝CDC直播）

編輯中心/綜合報導

2022-04-22 14:17:452022-04-22 14:25:59

中央流行疫情指揮中心今(22)日指出，因應國內COVID-19疫情進入社區流行階段，為防範疾病於醫療機構傳播、保全醫療量能，即日(4月22日)起調整醫院探病管制措施，相關說明如下：

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一、探病規定：

(一)臺北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市、花蓮縣之醫院，除例外情形外，暫停探病。例外情形包括病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件；或急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要；或其他因病情惡化、醫療處置需要或其他特殊原因等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意等情形。

(二)其餘縣市之醫院除例外情形外，維持加護病房、安寧病房、呼吸照護病房(包含RCC)、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急者，得開放探病。探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。

二、其他規定：

(一)所有探病者應出具探視當日採檢之抗原快篩(含家用快篩)自費篩檢陰性證明。

(二)若為「完成COVID-19疫苗追加劑接種達14天(含)以上」或「確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內」，得免除篩檢。

(三)探病者須不具COVID-19相關症狀、未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史，且進入醫院務必全程佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節及落實手部衛生。

指揮中心提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視。為強化醫院感染管制，指揮中心籲請探病者儘速完成疫苗追加劑接種，並鼓勵探病者使用「臺灣社交距離APP」，民眾於進入醫院時，出示APP畫面，得免用其它實聯制措施，以保障自身及病人健康安全。另醫院相關管理規定，將視疫情發展滾動式修正。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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