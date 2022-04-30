鐵桶藏屍30年！妙齡女挺9月孕肚慘死　全因愛上錯的人

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在找了簡易的工具後，柯恩開始嘗試撬開鐵桶，沒想到才一打開，一陣可怕的氣味撲鼻而來，柯恩往桶裡一瞧，整個桶裡黏呼呼的不知是什麼，更可怕的是還看到1隻手，以及1支女性的鞋子，嚇得他魂都快飛了，趕緊衝進屋裡報警處理。
拿騷縣警方後獲報後馬上趕到現場，將鐵桶運到縣立太平間，交由專業人員檢視，工作人員花費了好幾個小時，終於將鐵桶裡的東西都取了出來。經過檢驗，警方確定鐵桶裡是1個年約30歲的拉美裔女性，身高在150公分左右，做過牙科手術，死亡原因是頭部被多次重擊，更可怕的是她死時已懷有身孕，孩子已有9個月大。
此外，鐵桶裡還裝著許多塑膠顆粒，2枚戒指（一個上面寫著「M.H.R.」），塑膠製葉子，1個寫著「致帕特里斯·洛夫叔叔菲爾」的吊墜，綠色染料，以及1本通訊錄。
經過初步調查，這個鐵桶的製造年份是1965年，主要用於運輸染料，桶上的編號顯示，這個鐵桶多年前被運到1間製造塑料人造花卉的公司，名叫「Melrose Plastic」，柯恩和前幾任屋主則都表示，鐵桶在他們購入房子時就有了，而該房子最早屬於1名叫霍華德‧埃爾金斯（Howard Elkins）的商人，他恰好也是Melrose Plastic的股東。不過他已經在1972年賣掉公司股份和房子，跟妻子搬到佛羅里達州退休。
由於通訊錄泡在液體裡多年，幾乎都被泡爛了，實驗室人員需要一點時間才能將部分內容復原，在這段時間裡，警方將注意力轉移到該棟房子於60至70年代初期的屋主，也就是前述那名埃爾金斯，鐵桶裡大量的塑料顆粒與塑製葉子，也成為警方將他列為偵辦對象之一的關鍵；製造鐵桶的公司還認出，桶中的綠色液體是一種為塑膠花卉、樹木底部上色的染料，但該款染料已於1971年就停產了。
與此同時，鐵桶藏屍的消息也在紐約州的各大報紙上不斷被刊登，不久後拿騷縣警方就接到1通匿名電話，對方聲稱，自己不知道鐵桶裡的女子是誰，但他知道埃爾金斯在1960年代，曾與自己公司裡的1名拉美裔女性有過婚外情，這些線索更加深了警方對埃爾金斯的懷疑。於是，警方跨州跑到佛羅里達，找到埃爾金斯，他雖然承認自己有過外遇，但聲稱完全忘了對方姓甚名誰、長什麼樣子，也矢口否認與鐵桶有任何關係，更不願意提供自己的DNA，讓警方拿去與死者腹中的胎兒做比對。
案子在埃爾金斯這裡陷入膠著，不過冥冥之中自有天意。實驗室人員成功復原了通訊錄的部分內容，上頭的資料顯示，這本通訊錄屬於28歲的薩爾瓦多移民-雷娜·安潔莉卡·馬洛奎琳（Reyna Angélica Marroquín），1966年，她隻身從薩爾瓦多赴美國打拼，做過保姆，後來在曼哈頓東34街1家塑料花卉工廠工作，也就是埃爾金斯的工廠，他的名字和電話也出現在通訊錄裡。此外，本子裡還記載著1個叫凱西‧安德拉德（Kathy Andrade）的女子電話，警方撥打電話後發現，凱西過去30多年都住在同1棟公寓，而她在聽到警方的描述之後，立刻就認出桶裡的女子正是雷娜。
凱西難過的告訴警方，30多年前，雷娜是她英語班上的學生，2人年齡相仿，就跟姊妹一樣，有一天，雷娜告訴自己她懷孕了，雖然孩子的爸已經有了家室，但雷娜深信對方一定會娶她。過了幾個月的某天夜裡，凱西接到雷娜的電話，雷娜驚慌失措的說，自己犯了大錯，在發現對方根本沒打算娶她後，她一氣之下就打給對方的妻子，說出埃爾金斯出軌的事，後來埃爾金斯回電，威脅要殺了她，讓她非常害怕。
凱西趕到雷娜的公寓，發現裡面空無一人，雷娜已經不見了，從此她就再也沒有聽到雷娜的消息。凱西曾試圖報警，但由於自己並不知道太多細節，也怕影響雷娜的聲譽，加上不是雷娜的親人，案件就被警方草草處理了，她萬萬沒想到雷娜已經慘遭殺害，還被密封在鐵桶裡不見天日。
有了前述的物證、人證，拿騷縣警方已大致理出案件的來龍去脈，1969年，雷娜打給埃爾金斯妻子告密的那晚，埃爾金斯將雷娜約到了工廠，雷娜雖然害怕，但仍抱持希望，以為情人不會不管她和孩子的死活，沒想到埃爾金斯竟趁雷娜不備，重擊雷娜頭部致死，隨後便將屍體偷偷載回家，打算將雷娜裝進桶子後，載到海邊、開船丟進大海，還要確保桶子石沉大海，完全沒有浮上來被發現的可能，只是沒想到裝滿染料和一堆塑料的鐵桶太重了，他根本無法靠自己把桶子搬上車，更別提載去海邊丟棄，只好一直將桶子擺在地下室，沒想到一擺就是30年。
拿騷縣警方再次前往佛州，想要將埃爾金斯逮捕，沒想到對方在警察第1次上門後不久，就在車裡開槍自盡，明顯是畏罪自殺，警方將埃爾金斯的血與雷娜腹中的胎兒做比對，相似度高達99.93%，確定埃爾金斯就是雷娜的情人、孩子的父親，只是他為了保全原本的家庭，竟狠下心來將雷娜母子殺害。
案件就此真相大白，事後有記者特別飛到薩爾瓦多，找到雷娜的家人，當時雷娜的母親已經95歲了，她悲痛的表示，30年來，自己沒有1天不想念女兒，沒想到最後還是白髮人送黑髮人，更懸的是，雷娜的母親曾夢見雷娜被困在一個桶子裡，竟與雷娜遺體被藏匿的方式不謀而合。1個月後，這位餘生都在思念女兒的老人離世，而雷娜的遺體則被運回薩爾瓦多，與母親葬在一起。
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