邪教淪病毒溫床！韓國新天地教會「救世主」隻手遮天釀災

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韓國已確診了4335例新冠病毒感染病例，其中至少有60%與新天地教會的大邱分會有關。大邱是韓國東南部的一個城市。隨著政府手忙腳亂地遏制疫情，人們開始指責李萬熙和教會沒有向政府提供教會成員的完整名單，加劇了疫情蔓延。
在過去的一週裡，數百名教會成員一直不與外界接觸，讓衛生官員難以找到他們進行病毒檢測。包括首都首爾在內的韓國主要城市已要求國家檢察部門對李萬熙可能面臨的刑事指控展開調查，包括「故意過失殺人」。
週一，李萬熙戴著外科口罩出現在公眾面前，他聲音哽咽地表示，對這麼多的患者與自己的教會有關而感到內疚。但他否認教會的行為加重了疫情的說法，他說，教會一直在盡可能地與政府合作。
「我向人民表示深深的歉意，」李萬熙週一在一個通過電視向全國直播的記者會上說，期間他還跪地道歉。
他這次的語氣與上週向教會成員傳達信息的語氣很不一樣。在上週的信息中，他將疫情歸咎於「嫉妒新天地教會快速發展的邪惡勢力」。
「黑夜過去的時候，黎明將會到來，」他上週說。
李萬熙一直備受爭議。他多次被訴訟、遭抗議，人們指責他宣揚異端、拆散家庭，還指責他打擊競爭對手的教會。所有這些都未能將他搞垮，他對信徒們有一種救世主般的魅力，他說，教會在韓國和海外擁有24.5萬名信徒。
直到疫情暴發前，李萬熙的新天地教會一直是韓國發展最快的宗教派別之一。他使用的是一種激進的傳教方式，這讓主流基督教會感到不安，他們將新天地教會比作邪教。李萬熙經常舉辦大型戶外活動，批評者把這比作朝鮮的大規模宣傳集會。
和朝鮮一樣，新天地教會有自己的日曆，以李萬熙創立教會的1984年為元年。它舉辦自己的「奧運會」，體育場裡擠滿了來自世界各地的崇拜者。新天地教會的奧運特色項目包括類似軍隊的儀仗隊、跆拳道表演賽，以及其他與朝鮮大型運動會上類似的集體表演。李萬熙經常穿著雪白的服裝，拿著他標誌性的手持摺扇，喜歡向崇拜他的人群行軍禮。
儘管受到主流基督教會的「迫害，但新天地教會一直在迅速發展」，李萬熙去年6月在接受《京畿日報》(Kyeonggi Ilbo)採訪時說。「為什麼能做到這點呢？因為我們有一個信條。我們不是傳統的教會。」
李萬熙1931年9月15日出生於大邱附近清道郡的一個貧窮的農民家庭。他說，儘管他沒去教堂，但從很小的時候起就開始和祖父一起祈禱。他曾作為一名陸軍中士參加了20世紀50年代的朝鮮戰爭。
他也曾為另一個被主流教會視為邪教的宗教團體工作，後來在1984年創辦了自己的教會，全稱是「新天地帳幕聖殿耶穌教」(Shincheonji Church of Jesus, Temple of the Tabernacle of the Testimony)。他在自己的佈道中許諾「結束一個犯罪和腐敗橫行的世界，迎來一個新時代」。
「新天地教會只是打著耶穌的幌子，其會員崇拜的是李萬熙，」一直在與新天地教會這樣的組織作鬥爭的基督教牧師黃義鍾（Hwang Eui-jong，音）說。
新冠病毒疫情暴發以來，新天地教會成員們成了為控制疫情與時間賽跑的官員們的目標。
警探和防疫官員通過新天地教會成員的智慧型手機位置或信用卡數據追蹤他們的行蹤。他們去教會成員的家，敲開房門，或者從外面觀察裡面是否有有人生活的跡象。有一個道政府還通過智慧型手機向市民發送了一條緊急信息，叫他們舉報新天地教會的成員。
如果說新天地教會的官員把這樣的信息看作是「獵巫」的一種形式的話，這個信息也見證了疾病控制官員所面臨的困難。在大邱一個負責檢測新冠病毒的政府診所工作的一名官員，直到檢測結果呈陽性，才承認自己是新天地教會的成員。
「由於政客們和新聞媒體鋪天蓋地地指責新天地教會是這次病毒暴發的源地，許多教會成員不敢站出來承認自己是教會成員，」新天地教會發言人金仕文（Kim Si-mon，音）說。
他說，自疫情暴發以來，教會成員遭受到廣泛的歧視、嘲諷甚至暴力。金仕文說，很多負面報導受了主流教會對新天地教會偏見的煽動。