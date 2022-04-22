六福村主題遊樂園 推1314情侶套票

在您心目中最佳的約會地點名單有哪些呢？有歡笑、有刺激，還能製造浪漫的遊樂園，榮登網路推薦十大情侶約會地點之一。熱戀中的情侶不須等待七夕到來，天天都是情人節；六福村主題遊樂園專為情侶推出線上套票優惠，6月5日前官網線上預購，雙人現省1364元！下一次約會就到六福村，為戀情再加溫。
盤點六福村園區內最受情侶歡迎的3大遊樂設施，第一首選就屬座落於阿拉伯皇宮區，燈光美氣氛佳、溫馨浪漫的「旋轉木馬」，邊玩還能邊拍下見證愛情的唯美照片；瞬間最高時速可達122公里，經典不敗、風靡亞洲的「笑傲飛鷹」也是必玩口袋名單；受到青睞的還有國內最大海盜船-「大海盜」，設施擺盪時離地達七層樓高，情侶一起玩、相互依偎戀情升溫。園區為情侶量身推出「兩隻老虎情侶套票」，邀戀人同遊六福村，參加虎年慶典-動物派對，6月5日前官網線上預購，享雙人優惠1314元(原價2678元)，內含成人票2張、老虎耳朵造型髮箍1個，以及老虎尾巴造型配件1個。
到遊樂園約會，除了有必玩設施口袋名單之外，樂園美食也不容錯過；六福村迎接動物派對主題慶典，推出各式限定美食；有獨家特製、造型口味皆擄獲人心的「虎紋熱狗堡」，外型可愛搶眼的「虎紋甜甜圈奶昔」、「虎紋吉拿棒」，以及獨家專利造型打造的「動物好朋友雞蛋糕」，一口咬下大啖秘製的古早好味。趕快到六福村享受一趟充滿美好回憶的約會之旅吧。
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