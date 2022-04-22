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居家隔離期滿改快篩！一圖看懂本週「6大防疫規定」調整

▲中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增3766本土個案，指揮官陳時中也一併公布最近一週6大防疫規定調整重點。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增3766本土個案，指揮官陳時中也一併公布最近一週6大防疫規定調整重點。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-22 14:47:122022-04-22 14:48:32

近期台灣疫情連環爆，中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增3766本土個案，再創歷史新高。指揮中心指揮官陳時中今日亦一併公布最近一週（2022/4/16-22）6大防疫規定調整重點。

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指揮中心今日公布最近一週6大防疫規定調整重點，包含居家隔離/檢疫篩檢規定、居家照護/隔離/檢疫就醫交通規定、兒童確診居家照護警訊象徵與緊急送醫條件、確診者居家照護指引、無症狀/輕症確診者分流原則以及解隔離條件。

▲指揮中心今日公布最近一週6大防疫規定調整重點。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今日公布最近一週6大防疫規定調整重點。（圖／指揮中心提供）
居家隔離/檢疫篩檢規定部份，修改為隔離/檢疫時間有症狀時和隔離期滿時快篩、匡列為居家隔離之首次採檢得以加用快篩檢測，如快篩陽性，再以PCR確認；居家照護/隔離/檢疫就醫交通規定部份，則放寬同住親友接送或自行前往（如步行、自行駕/騎車）等方式進行。

兒童確診居家照護警訊象徵與緊急送醫條件部份，若有發燒超過48小時等五大警訊表徵，須視訊診療，必要時得安排外出就醫，若有抽蓄等六大緊急送醫條件，撥119或緊急由同住親友送醫。

確診者居家照護指引部份，確診者居家照護年齡上限放寬至69歲，且新增醫院及加強版集中檢疫所/防疫旅館收治達3-5天且無照護需求，可返家居家照護等下轉條件；同住者則取消年齡和健康條件限制，同住者篩檢規定修改為有症狀時和隔離期滿時快篩。

無症狀/輕症確診者分流原則部份，醫院收治年齡調整為75歲以上，加強版集中檢疫所/防疫旅館為70-74歲或獨居之65-69歲，出生<3個月確診且發燒、3-12個月確診且高燒超過39度，應收治醫院。

無症狀/輕症確診者解隔離條件部份，距發病/採檢日第4天內：追蹤兩次快篩或PCR陰性/ct≥30；第5-9天內：追蹤一次快篩或PCR陰性/ct≥30；達10天則無須採檢。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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