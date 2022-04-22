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感謝蔡英文特赦　韓豫平：當義無反顧接受徵召上戰場

▲陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平獲總統蔡英文特赦。（圖／記者呂炯昌攝，2022.04.22）
▲陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平獲總統蔡英文特赦。（圖／記者呂炯昌攝，2022.04.22）

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-22 15:52:542022-04-22 16:05:59

花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平被控詐取加菜金支應民人餐費，判刑4年半定讞，今（22）日獲總統蔡英文特赦，罪刑宣告無效。韓豫平今日下午召開記者會出示法務部的特赦證明，並感謝所有幫助過他的人，也謝謝三軍統帥蔡英文，讓他後續生活無後顧之憂，也當義無反顧接受徵召上戰場。

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韓豫平表示，今天很高興接獲總統特赦令，內心非常激動，「我要在此真心誠意的謝謝三軍統帥蔡總統， 榮譽是軍人第二生命這是我從軍40年以來的核心價值自始至終都從未改變。」

韓豫平表示，要感謝最先召開記者會的立委劉世芳、管碧玲、林靜儀、蔡適應，及持續關注的鄭正鈐、陳以信、林思銘、湯蕙禎、吳秉叡等朝野立委；謝謝行政院長蘇貞昌、國防部、法務部、退輔會，還有監察院、最高檢察署、花高分檢等共同為他奔波、費心勞力的的貴人。韓豫平也感謝替他到法務部遞交陳情書的立委費鴻泰、吳斯懷、葉毓蘭、林奕華、李德維，還有季麟連上將、陳鎮湘上將、費鴻波上將、戴伯特上將與聲援的15位上將長官及各軍事院校的校友會、退伍軍人團體和軍中的袍澤及眷屬們。

韓豫平說，他是一個備役軍人，在還給他清白之身後，當國家面對戰爭威脅之際，在國家有需要他時，當義無反顧接受徵召前往戰場，隨時奉獻生命給國家，請國人繼續支持國軍、支持軍眷，就像疼愛自己的子女、就像兄弟姊妹的情感一樣，讓保國衛民的軍人無後顧之憂的護衛著國土。

韓豫平表示，感謝蔡英文的特赦讓他生計、後續生活無後顧之憂，他的退休俸在3月已經停掉，相關退俸處理與計算會跟律師研究，稍後也會到退輔會，退輔會副主委李文忠會招集相關人員協助他。

針對立委邱顯智在臉書表示不能理解總統的決定，他認為高階將領挪用基層加菜金，用來宴請軍眷，違反了《貪污治罪條例》，但韓豫平堅持不認罪，判處4年6個月，但韓的下屬張淯森認罪，判處1年並緩刑。對此，韓豫平表示，「謝謝他的指教！」

媒體詢問有什麼話想對時任花防部指揮官、現任國防部總督長劉得金說？韓豫平表示，「這件事情讓我重新認識自己，讓我重新歸零，很感謝地檢署檢察官、各級法官，讓我重新一次檢視我自己，這是難得機會，所以我感謝任何人，我也謝謝他（劉得金），謝謝這些逆境菩薩，人生過程中因為有他們才有今天」。

▲前花東防衛指揮部少將參謀長韓豫平獲總統蔡英文特赦。韓豫平現身立法院舉行記者會，並鞠躬向蔡總統等各方致意。(圖／記者呂炯昌攝，2022.04.22)
▲前花東防衛指揮部少將參謀長韓豫平獲總統蔡英文特赦。韓豫平現身立法院舉行記者會，並鞠躬向蔡總統等各方致意。(圖／記者呂炯昌攝，2022.04.22)

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