感謝蔡英文特赦　韓豫平：當義無反顧接受徵召上戰場

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韓豫平表示，要感謝最先召開記者會的立委劉世芳、管碧玲、林靜儀、蔡適應，及持續關注的鄭正鈐、陳以信、林思銘、湯蕙禎、吳秉叡等朝野立委；謝謝行政院長蘇貞昌、國防部、法務部、退輔會，還有監察院、最高檢察署、花高分檢等共同為他奔波、費心勞力的的貴人。韓豫平也感謝替他到法務部遞交陳情書的立委費鴻泰、吳斯懷、葉毓蘭、林奕華、李德維，還有季麟連上將、陳鎮湘上將、費鴻波上將、戴伯特上將與聲援的15位上將長官及各軍事院校的校友會、退伍軍人團體和軍中的袍澤及眷屬們。
韓豫平說，他是一個備役軍人，在還給他清白之身後，當國家面對戰爭威脅之際，在國家有需要他時，當義無反顧接受徵召前往戰場，隨時奉獻生命給國家，請國人繼續支持國軍、支持軍眷，就像疼愛自己的子女、就像兄弟姊妹的情感一樣，讓保國衛民的軍人無後顧之憂的護衛著國土。
韓豫平表示，感謝蔡英文的特赦讓他生計、後續生活無後顧之憂，他的退休俸在3月已經停掉，相關退俸處理與計算會跟律師研究，稍後也會到退輔會，退輔會副主委李文忠會招集相關人員協助他。
針對立委邱顯智在臉書表示不能理解總統的決定，他認為高階將領挪用基層加菜金，用來宴請軍眷，違反了《貪污治罪條例》，但韓豫平堅持不認罪，判處4年6個月，但韓的下屬張淯森認罪，判處1年並緩刑。對此，韓豫平表示，「謝謝他的指教！」
媒體詢問有什麼話想對時任花防部指揮官、現任國防部總督長劉得金說？韓豫平表示，「這件事情讓我重新認識自己，讓我重新歸零，很感謝地檢署檢察官、各級法官，讓我重新一次檢視我自己，這是難得機會，所以我感謝任何人，我也謝謝他（劉得金），謝謝這些逆境菩薩，人生過程中因為有他們才有今天」。