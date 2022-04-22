特企／振興最後倒數！全國電子晚鳥優惠連發

振興五倍券還沒使用完畢的民眾應該還在苦腦，到底該如何好好把握機會讓五倍券翻倍。揪感心的全國電子看見民眾的需求，於4/23至4/30大方祭出「五倍振興返場 放大十連發」活動，讓消費者搶購晚鳥優惠，放大手中五倍券。活動期間，除指定空調滿萬送1,000元現金折價券，指定電視、冰箱、洗衣機也有滿5,000送500元現金折價券的優惠；購買四大家電單筆消費滿20,000元加碼再送1,000點LINE POINTS，消費滿額再享「加1元多1件」，只要1元就能把LG電子衣櫥帶回家，還有多項滿額精選商品，如烤箱、微波爐、電動曬衣機、買家電送家電，回饋滿滿揪感心。此外，新綁定全國電子Line會員，可獲得30點Line points，還能天天抽最高1200元折價序號。
全國電子指出，隨著近期天氣漸漸炎熱，來店選購空調的消費者也大大增加，振興活動期間推出多項優惠回饋消費者，活動期間購入空調滿萬元即送1000元現金折價券，綁定LINE會員再抽最高$1000元現折序號；單筆滿2萬元，再送1000點LINE POINTS，使用永豐銀行信用卡除信用卡本身回饋，刷滿2萬元再加碼送300元。此外，選購空調4/30前享原廠回饋最高5000元，另可配合周末環保集點，獨家加碼10倍送，最高回饋2000元，還可以再申請政府貨物稅減徵，最高退2000元，總計至少可省下近萬元。不僅如此，全國電子也有專業的總統級精緻安裝和八年免費延長保固，售前售後一條龍，消費者可以很放心。
全國電子針對資訊、通訊產品也有推出振興優惠，除電腦75折起，指定intel電腦舊換新最高再折2000元，搭配周邊配件還有最高30%回饋，耳機、穿戴手錶也有7折起的優惠。讓3C族能能好好享受這一波超殺優惠。全國電子也不忘照顧愛美的女性，活動期間Dyson指定商品滿萬送千，吹風機再享30天滿意保證。「你購物我捐款」共同關懷社會，購買dyson空氣清淨機全系列以及acer Aspire Vero環保材質筆電，全國電子為您捐出100元愛心購物金環保愛地球。
購買家電的民眾可多多善用手中的五倍券搶優惠之餘，也可搭配信用卡優惠，全國電子與玉山、中信、星展等銀行合作推出9期0利率，刷卡分期滿額最高回饋$5500。消費者挑選商品時，也需注重保固，全國電子空調享8年免費延長保固，冰箱、洗衣機則享5年免費延長保固，全國電子提供完善的售後服務，不管任何問題都幫您做最好的處理。