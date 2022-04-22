寵愛媽媽不手軟 媽媽放風小孩玩瘋 絕美蛋糕加美饌母心悅
母親節即將到來，餐飲飯店業者的競爭也逐漸白熱化，除了蛋糕、美食外，更貼心的要讓媽媽好好放鬆，度過愜意的母親節。以親子家庭聞名的和逸飯店‧台南西門館因應母親節即將到來，推出一系列媽媽放風趣活動，4月29日至5月8日Cozzi KITCHÉN餐廳推出「寵愛媽媽520套餐」，只要520元(價格另加10%服務費)，即可享千元套餐優惠，內容包含主廚精選主餐八選一(價值420元)、母親節限定飲品及甜點(價值380元)，還能獲得一位小朋友暢玩奇趣操場的資格。另外5月8日母親節當天特別舉辦「媽媽spa放風趣」，為安排媽媽紓壓spa療程，小朋友交給和逸大哥哥大姐姐們，並提供手作DIY活動及下午茶餐點，讓小朋友玩樂放電同時，媽媽也能夠盡情享受「COZZI」十足的spa放風體驗。
母親節蛋糕也是送禮的熱門選項，台南晶英酒店推出「雋永玫瑰」與「粉嫩絲絨高跟鞋」兩款創意造型蛋糕，同時也設計了「光輝母月‧美味母悅」熟食外帶五菜一湯套組，在家就可輕鬆張羅母親節大餐。母親節創意造型蛋糕首款「雋永玫瑰」選用頂級法國米歇爾70%莊園巧克力，製成焦糖巧克力慕斯內餡，結合濕潤軟綿的杏仁巧克力蛋糕，苦甜中帶酥脆，最後用玫瑰花瓣與金箔妝點，富有巧思。另一款「粉嫩絲絨高跟鞋」亮眼的紅鞋外型由白巧克力浪漫打造，象徵母親優美的身影，粉色系絲絨枕墊則是香甜荔枝慕斯蛋糕，中間疊入葡萄柚果泥與新鮮香橙製成的彈嫩果凍，層次豐富不膩口，以上兩款蛋糕4月30日前預訂享88折早鳥優惠。此外，「光輝母月 美味母悅」全套式熟食外帶組，包含紹興醉鮮蝦、蔥燒豬肋排、鮑魚佛跳牆、梅辣蒸紅條、鹹蛋黃叉燒米糕、人蔘紅棗烏骨雞、府城八寶甜芋泥等五菜一湯一甜點的澎湃菜色，回家只需簡單擺盤即可上桌。此外，再贈送台南晶英獨家研發「金萱晶泡茶」四瓶，不用出門也能大啖星級料理，媽媽鐵定笑開懷。
台南大員皇冠假日酒店則推出「2022永恆的愛」母親節餐飲優惠專案。4/30、5/1-5/2、5/8-5/9元素自助餐，成人1,288元，7-11歲兒童688元。煉･瓦則是推出日本料理個人套餐1,880元與4人合菜8,800元，以及鐵板燒個人套餐2,080元起。彩豐樓則是推出「頌親宴」每桌18,800元起，菜色多元豐富，以上價格需另加10%服務費，即日起開放訂位。