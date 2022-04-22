台灣手搖奶蓋一哥是誰？「它」打趴一堆店 內行每去必點
一天一杯手搖飲已經變成許多人不可或缺的日常，且隨著國內飲料品牌和品項越來越多元，民眾也能依照個人喜好和心情去選擇，近日有酷愛「奶蓋」的網友分享，自己喝各間店奶蓋的感想，並好奇詢問，哪間店的奶蓋最吸引大家，貼文掀起討論。
一名網友在Dcard以「哪家奶蓋最推薦」為題發文，表示自己是一個奶蓋愛好者，他認為「一杯奶蓋好不好喝，除了奶蓋以外，還有本身的茶」，而他到飲料店，通常都是點奶蓋紅茶居多，他表示，目前心目中的第一名是春陽茶事，而身邊人很推薦的85度c，他則認為「明明都用喝的，但還是喝不到奶蓋，只喝的到茶，不知道為什麼」，50嵐則是常常拿到「奶蓋和茶混在一起」但原PO本身不喜歡。
原PO最後好奇詢問大家推薦哪家，網友們也紛紛留言，其中「貢茶」被許多人提及「推薦貢茶」、「貢茶的奶蓋很讚，可是感覺店很少， 推薦奶蓋黑糖烏」、「最愛貢茶！尤其是黑糖烏龍奶蓋」、「貢茶！缺點就是店太少太稀有了」、「貢茶的奶蓋真的好愛～每去必點的那種」。
此外，其他網友也分享其餘想法，「我心目中的第一名是綠蓋」、「第一名真的是綠蓋，可是現在南部都沒了 好桑心」、「春陽茶事我超愛」、「85的藥喝慢一點，慢慢的傾斜杯子，不然奶蓋會飄走」、「茶奶士多！超讚」、「不要對我尖叫的奶蓋也不錯」、「迷客夏的超好喝」、「麻古的不錯」、「大愛鬍子茶的甜奶蓋，茶也剛剛好」。（編輯：張志浩）