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台灣手搖奶蓋一哥是誰？「它」打趴一堆店　內行每去必點

▲奶蓋能讓飲料的口感更豐富、更有層次，有網友就好奇詢問「哪家奶蓋最推薦」，引起熱議。（圖／《NOWnews》資料照）
▲奶蓋能讓飲料的口感更豐富、更有層次，有網友就好奇詢問「哪家奶蓋最推薦」，引起熱議。（圖／《NOWnews》資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-04-22 16:53:57

一天一杯手搖飲已經變成許多人不可或缺的日常，且隨著國內飲料品牌和品項越來越多元，民眾也能依照個人喜好和心情去選擇，近日有酷愛「奶蓋」的網友分享，自己喝各間店奶蓋的感想，並好奇詢問，哪間店的奶蓋最吸引大家，貼文掀起討論。

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一名網友在Dcard以「哪家奶蓋最推薦」為題發文，表示自己是一個奶蓋愛好者，他認為「一杯奶蓋好不好喝，除了奶蓋以外，還有本身的茶」，而他到飲料店，通常都是點奶蓋紅茶居多，他表示，目前心目中的第一名是春陽茶事，而身邊人很推薦的85度c，他則認為「明明都用喝的，但還是喝不到奶蓋，只喝的到茶，不知道為什麼」，50嵐則是常常拿到「奶蓋和茶混在一起」但原PO本身不喜歡。

▲有網友在PTT請益大家「泡出比飲料店好喝的鮮奶茶很難嗎？有什麼技巧？」釣出內行分享「手搖店妙方」。（圖／取自pixabay）
▲原PO話題拋出後，網友們紛紛留言表達想法，推薦自己喜好的品牌。（圖／取自pixabay）
原PO最後好奇詢問大家推薦哪家，網友們也紛紛留言，其中「貢茶」被許多人提及「推薦貢茶」、「貢茶的奶蓋很讚，可是感覺店很少， 推薦奶蓋黑糖烏」、「最愛貢茶！尤其是黑糖烏龍奶蓋」、「貢茶！缺點就是店太少太稀有了」、「貢茶的奶蓋真的好愛～每去必點的那種」。

此外，其他網友也分享其餘想法，「我心目中的第一名是綠蓋」、「第一名真的是綠蓋，可是現在南部都沒了 好桑心」、「春陽茶事我超愛」、「85的藥喝慢一點，慢慢的傾斜杯子，不然奶蓋會飄走」、「茶奶士多！超讚」、「不要對我尖叫的奶蓋也不錯」、「迷客夏的超好喝」、「麻古的不錯」、「大愛鬍子茶的甜奶蓋，茶也剛剛好」。（編輯：張志浩）

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