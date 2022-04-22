賴香伶帶職參選沒問題？柯文哲默許：沒有辭職參選計畫
由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，昨（21）日下午公布黨內桃園市長初選結果，最終由「勞權女神」立委賴香伶出線，代表民眾黨參選2022年桃園市長。不過外界也好奇，正式被民眾黨選為桃園市長參選人後，是否會辭去立委一職？對此不僅賴香伶本人表示不會辭職，身為黨主席的柯文哲也默許，表示「目前沒有辭職參選的計畫」。
過去民眾黨於2019年時，公開臉書粉絲專頁上PO文批評帶職參選一事。並批評藍綠兩黨對於帶職參選的狀況，「政治人物對此早已不會臉紅，甚至義正嚴詞，一切都是為了國家大義。」民眾黨甚至在貼文中羅列了近20年多來縣市首長帶職參選總統、立委帶職參選縣市首長，以及縣市首長在任期屆滿前離職，並前往中央政府任職的相關名單。
而時至今日不到3年的時間，民眾黨將提名不分區立委賴香伶投入桃園市長選戰，是否辭職參選的議題也引發外界關注。賴香伶則表示「目前沒有考慮辭職」，並強調過去民眾黨的看法與批評可能是語意表達不清楚，當時區域立委、縣市長確實是在地性與承諾性比較明確，「而不分區委員是政黨代表，有其專業性，我是勞工跟相關社會權益專業身份，繼續在這有限時間內服務桃園市民，這責任是不該放掉。」
而針對帶職參選的爭議問題，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲則予以默許，並表示「這些要去參選的立委，都是黨內徵召，所以目前沒有辭職參選的計畫。」