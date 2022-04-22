以篩代隔緩不濟急 侯友宜盼改居家快篩加上自主健康管理
中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增3766例本土病例，以新北市的1325例最多；新北市長侯友宜表示，新北目前居家照護的人數有3165人，居家隔離列管數24421人。
針對中央提出「快篩代替隔離」的3階段政策，侯友宜則認為，這項政策對新北而言緩不濟急，也無法確實解決問題，「居隔跟疫調真的該轉型了！」應把醫療量能放在中重症及高危險族群；為減少居家隔離人數、確保醫院醫療量能，建議確診者的同住家人或親密接觸者，改為居家快篩加上自主健康管理。
此外，確診者的照護分流處置，無症狀、輕症者改為居家照護或集中檢疫中心，中、重症者送專責病房照護及ICU照護；新北確診者選擇居家照護已達6成，14日的居隔及居家照護共11041人，短短7天已上升至27586人，若新北沒有提早12天試運行居家照護，現在的醫療量能絕對難以因應當前疫情。
至於中央調整親密接觸者的篩檢次數，新北市否針對關懷箱進行調整？經發局副局長林敬榜回應，新北市所有居家照護的人都會收到手機簡訊，可透過簡訊的資料，把貨態輸入物流業者的網站，就可查到派送的狀況；另因應中央調整密切接觸者的篩檢次數，居家照護關懷箱的快篩試劑調整為5支。
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