朴海鎮、秦基周「捲入殺人案」 《Showtime》查真相！
韓劇《現在開始是Showtime！》由朴海鎮、秦基周、鄭俊鎬主演，《大力女子都奉順》李亨民導演執導，《雙甲路邊攤》河允兒編劇執筆，故事描述毒舌、自私，但能使喚鬼魂的型男魔術師車次雄（朴海鎮 飾），偶然遇到具有神通力的熱血女警高瑟海（秦基周 飾），2人共同捲入神祕殺人案，進而聯手與鬼、神一起追查真相的故事。
《現在開始是Showtime！》是朴海鎮相隔2年再度重回電視台的戲劇，他坦言繼2年前獲得該台演技大賞後再度回歸，覺得很有壓力也滿心期待，並透露過往在詮釋角色時，會盡量把自己的真實樣貌抽掉，但這次在劇中可以最坦率「做自己」，展現出朴海鎮刻薄、呆萌等形象，因此拍得很開心。
秦基周形象活潑開朗，被問到與角色的相似度，她自認不是一個那麼開朗、朝氣蓬勃、能照亮身邊所有人的人，相較之下比較自私，所以和角色的相同處不多，唯一相似的部分，大概是兩人都有粗魯的一面，並加碼爆料熟識的弟弟一開始都會叫自己「姐姐」，但熟了後卻都改口稱自己為「哥哥」，以此證明自己的粗魯。
該劇除了男女主角互相捉弄、拌嘴的互動，朴海鎮和鄭俊鎬之間的即興互虧、惡搞橋段也是亮點之一。出道27年，同樣高大英挺又擅長搞笑的鄭俊鎬，這次在劇中飾演神靈，他記者會上說自己是「最強的角色」，手中麥克風忽然爆出長串雜音，接著完全無法出聲，幽默的他一度嚇到，但換了支麥克風隨即笑道：「看樣子是鬼神都來祝賀我們了呢。」《現在開始是Showtime！》4月23日起，每週六、日晚間10點在friDay影音播出。