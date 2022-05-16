成人第4劑納一般民眾？醫指觀察期看3件事

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指揮中心說明，接種時間建議與第1次追加劑間隔5個月後接種，且不論前面劑次接種廠牌，第2次追加劑可接種莫德納疫苗半劑量、BNT劑量或蛋白質次單元如高端、Novavax疫苗全劑量；一般民眾暫時無須接種。
對此，麥建方提到，中央流行疫情指揮中心每日記者會上，都會公布當日本土個案數與境外移入個案數，一個是輕症、中症、重症案例，其中值得注意的是，輕症比例約為99.79%，且有4成民眾感染也無症狀。
「這個病非常新，這個疫苗也非常新！」麥建方認為，不論是接種疫苗或是染疫後，未來會有哪些後遺症都還待摸索，以現在漫天烽火的狀況來看，打3劑疫苗絕對對民眾的健康福祉有益，但若未來大幅民眾染疫，中重症、死亡率卻未上升，「那麼第4劑疫苗是不是一定要施打，就顯得不再那麼重要」。
麥建方提到，疫情較為嚴重的美國明確建議，健康成人可接種第4劑疫苗，「但是這個第4劑疫苗的施打，是不是變成一個強烈的recommendation（建議），醫界仍然在觀望中！」若台灣疫情控制適當，就有時間觀察美國打第4劑者與未打第4劑者，在與病毒共存的狀況下，哪一方人群得到的健康福祉較高。
麥建方進一步說明，高風險者優先開打第4劑，是因為高風險族群染疫面臨的危險較高，且部分特殊場域如醫院內有人確診，該單位就會被封鎖，因此為了維繫醫療量能，也應鼓勵醫療人員接種第4劑，不過醫護人員是否願意接種及其風險，仍要看更大規模接種數據決定。
麥建方從學理上推估，第4劑若打次單位蛋白疫苗如Novavax或高端，「這些穩定成熟的技術出來的疫苗，應該是沒有問題」，只是仍待實證結果觀察第4劑帶來的助益，是否要擴大開打第4劑疫苗，也應視未來疫情發展，進行滾動式調整。
麥建方也提醒，在觀察第4劑助益的期間，要先確定3件事，首先是我國疫情位於哪一個位階，現在台灣疫情仍處於上升段，還不到最高峰，雖然時間不多，但仍有些許時間可以觀察，第二因預防針內除有激起免疫反應的抗原，還有許多保存劑、緩衝劑、佐劑等，不確定反覆接種是否有問題，要繼續留意國外接種第4劑者有無不良副作用，第三則要看國內疫苗存量，雖然台灣仍在觀察第4劑疫苗接種利與弊，不過還是要先確認疫苗存量充足。
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