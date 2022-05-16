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成人第4劑納一般民眾？醫指觀察期看3件事

▲台灣新冠肺炎疫情持續攀升，中央流行疫情指揮中心最快將於6月上旬開放高風險成人第4劑接種。（圖／示意圖／翻攝pixabay）
▲台灣新冠肺炎疫情持續攀升，中央流行疫情指揮中心最快將於6月上旬開放高風險成人第4劑接種。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

記者許若茵／台北報導

2022-05-16 12:18:55

台灣新冠肺炎疫情持續攀升，中央流行疫情指揮中心今（16）日開放高風險成人第4劑接種，一般民眾則暫未納入規劃。對此，台灣兒科醫學會常務理事、小兒科醫師麥建方近日接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，施打第4劑對一般民眾是否有助益仍待觀察，而觀察期間，有3件事情需要留意。

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中央流行疫情指揮中心4月20日宣布，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議建議，開放65歲以上長者、長照機構住民可接種第4劑；18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，包含目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療癌症患者、器官移植患者/幹細胞移植患者、中度/嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、HIV陽性患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者、其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑。

指揮中心說明，接種時間建議與第1次追加劑間隔5個月後接種，且不論前面劑次接種廠牌，第2次追加劑可接種莫德納疫苗半劑量、BNT劑量或蛋白質次單元如高端、Novavax疫苗全劑量；一般民眾暫時無須接種。

對此，麥建方提到，中央流行疫情指揮中心每日記者會上，都會公布當日本土個案數與境外移入個案數，一個是輕症、中症、重症案例，其中值得注意的是，輕症比例約為99.79%，且有4成民眾感染也無症狀。

「這個病非常新，這個疫苗也非常新！」麥建方認為，不論是接種疫苗或是染疫後，未來會有哪些後遺症都還待摸索，以現在漫天烽火的狀況來看，打3劑疫苗絕對對民眾的健康福祉有益，但若未來大幅民眾染疫，中重症、死亡率卻未上升，「那麼第4劑疫苗是不是一定要施打，就顯得不再那麼重要」。

麥建方提到，疫情較為嚴重的美國明確建議，健康成人可接種第4劑疫苗，「但是這個第4劑疫苗的施打，是不是變成一個強烈的recommendation（建議），醫界仍然在觀望中！」若台灣疫情控制適當，就有時間觀察美國打第4劑者與未打第4劑者，在與病毒共存的狀況下，哪一方人群得到的健康福祉較高。

麥建方進一步說明，高風險者優先開打第4劑，是因為高風險族群染疫面臨的危險較高，且部分特殊場域如醫院內有人確診，該單位就會被封鎖，因此為了維繫醫療量能，也應鼓勵醫療人員接種第4劑，不過醫護人員是否願意接種及其風險，仍要看更大規模接種數據決定。

麥建方從學理上推估，第4劑若打次單位蛋白疫苗如Novavax或高端，「這些穩定成熟的技術出來的疫苗，應該是沒有問題」，只是仍待實證結果觀察第4劑帶來的助益，是否要擴大開打第4劑疫苗，也應視未來疫情發展，進行滾動式調整。

麥建方也提醒，在觀察第4劑助益的期間，要先確定3件事，首先是我國疫情位於哪一個位階，現在台灣疫情仍處於上升段，還不到最高峰，雖然時間不多，但仍有些許時間可以觀察，第二因預防針內除有激起免疫反應的抗原，還有許多保存劑、緩衝劑、佐劑等，不確定反覆接種是否有問題，要繼續留意國外接種第4劑者有無不良副作用，第三則要看國內疫苗存量，雖然台灣仍在觀察第4劑疫苗接種利與弊，不過還是要先確認疫苗存量充足。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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