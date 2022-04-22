盡享法國美食之夜 全台5餐廳快閃菜單美食25日開賣
說到歐洲美食，無論是精緻廚藝或是優良食材，都是最終成就美味料理的必備條件。其中最受舉世注目的，就是美食之都所在的法國了！「縱享歐洲美食文化」將於4月25日至5月1日串聯全台5家餐廳，運用法國馬雷恩—歐雷宏IGP生蠔（Marennes Oleron IGP）、夏朗德—普瓦圖AOP奶油（Charentes-Poitou AOP），以及知名的夏布利AOP葡萄酒（Chablis AOP），製作為期一周的快閃菜單，就要你沉浸在美味3重奏的法式浪漫裡！
「盡享法國美食之夜」是由歐盟贊助，為期三年的美食推廣活動，旨在讓更多亞洲市場的消費者認識與體驗法國頂級美食美酒。5家餐廳分別是台北的「SEA to SKY- Seafood & Bar」與「Good Food You 主廚的秘密食材庫」、台中的「Frenchie Frenchie」與「法森小館L'affection」，以及由法餐南霸天簡天才師傅主持的高雄「THOMAS CHIEN Restaurant」。
4月25日至5月1日期間，5家餐廳將運用法國引以為傲的Marennes Oleron IGP生蠔、Charentes-Poitou AOP奶油與Chablis AOP白葡萄酒，推出期間限定的專屬菜色。以台中Frenchie Frenchie餐廳為例，主廚以精湛廚藝料理生蠔，他將冰凍葡萄切片，大黃瓜磨成泥，拌著富含煙燻味的奶油泡泡入口，葡萄的微酸交織黃瓜帶有草味的爽口，襯托出生蠔層次分明的口感，與鮮甜餘韻滋味，值此夏日品嚐，連老饕都豎起大拇指稱讚。
Frenchie Frenchie是法式餐酒館，配合本次菜單快閃活動，不僅以精緻廚藝詮釋來自法國的頂級食材，極富創意的餐酒搭配，更能讓你體驗Marennes Oleron IGP生蠔、Charentes-Poitou AOP奶油與Chablis AOP白葡萄酒所共同譜寫的美味樂章！單點生蠔搭配單杯夏布利白葡萄酒，售價880元。