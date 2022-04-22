盡享法國美食之夜 全台5餐廳快閃菜單美食25日開賣

說到歐洲美食，無論是精緻廚藝或是優良食材，都是最終成就美味料理的必備條件。其中最受舉世注目的，就是美食之都所在的法國了！「縱享歐洲美食文化」將於 4 月 25 日至 5 月 1 日串聯全台 5 家餐廳，運用法國馬雷恩—歐雷宏 IGP 生蠔（ Marennes Oleron IGP ）、夏朗德—普瓦圖 AOP 奶油（ Charentes-Poitou AOP ），以及知名的夏布利 AOP 葡萄酒（ Chablis AOP ），製作為期一周的快閃菜單，就要你沉浸在美味 3 重奏的法式浪漫裡！

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▲台中Frenchie Frenchie餐廳將運用法國馬雷恩—歐雷宏IGP生蠔、夏朗德—普瓦圖AOP奶油，以及知名的夏布利AOP葡萄酒，製作為期一周的快閃菜單。（圖／記者金武鳳攝，2022.4.22）

「盡享法國美食之夜」是由歐盟贊助，為期三年的美食推廣活動，旨在讓更多亞洲市場的消費者認識與體驗法國頂級美食美酒。 5 家餐廳分別是台北的「 SEA to SKY- Seafood & Bar 」與「 Good Food You 主廚的秘密食材庫」、台中的「 Frenchie Frenchie 」與「法森小館 L'affection 」，以及由法餐南霸天簡天才師傅主持的高雄「 THOMAS CHIEN Restaurant 」。

▲Frenchie Frenchie是法式餐酒館，配合本次菜單快閃活動，25日起展開一周活動。（圖／記者金武鳳攝，2022.4.25)

月 25 日至 5 月 1 日期間， 5 家餐廳將運用法國引以為傲的 Marennes Oleron IGP 生蠔、 Charentes-Poitou AOP 奶油與 Chablis AOP 白葡萄酒，推出期間限定的專屬菜色。以台中 Frenchie Frenchie 餐廳為例，主廚以精湛廚藝料理生蠔，他將冰凍葡萄切片，大黃瓜磨成泥，拌著富含煙燻味的奶油泡泡入口，葡萄的微酸交織黃瓜帶有草味的爽口，襯托出生蠔層次分明的口感，與鮮甜餘韻滋味，值此夏日品嚐，連老饕都豎起大拇指稱讚。 25Marennes Oleron IGPCharentes-Poitou AOPChablis AOP