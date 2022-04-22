健康出狀況？蒲亭「緊抓桌沿、腳顫抖」　再遭疑罹癌

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過從克里姆林宮釋出的會談影片以及照片，可以看到在談話過程中，蒲亭全程懶洋洋靠在椅子上，並且緊抓住他跟蕭依古之間的桌子、不肯鬆開，看上去相當無精打采。
影片曝光之後，讓質疑蒲亭健康狀況的聲浪再起，前英國國會議員兼暢銷言情小說作家門施（Louise Mensch）表示，「我之前推測蒲亭可能患有帕金森氏症，可以看到他緊抓著桌子，雖然看不到他手有沒有顫抖，但是腳確實有在抖動。」知名經濟學家艾斯倫德（Anders Aslund）則是認為蒲亭看上去心情沮喪，身體狀況也不是很好。
自蒲亭2月24日下令入侵烏克蘭以來，健康狀況持續受到外界質疑。俄羅斯調查新聞機構Proekt在4月1日發布了一篇調查報導，稱在在2016年至2020年期間，一名治療甲狀腺癌的外科醫生，共拜訪蒲亭35次，另外還有一名耳鼻喉專家則拜訪了蒲亭59次。報導還稱，蒲亭一直在使用民俗療法，包括浸泡在「裝有充滿鹿茸血液萃取物的浴缸」中養生。
而蒲亭最近露面的影片中，也能發現他的臉部以及脖子看起來十分臃腫，讓專家懷疑，他可能是在服用含有類固醇的藥物，或是在接受化療。但近年來有關蒲亭健康狀況惡化的傳言，都被克里姆林宮否認。根據《莫斯科時報》報導，克里姆林宮近來也否認了蒲亭曾經在本月接受甲狀腺癌手術的說法。