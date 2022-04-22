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健康出狀況？蒲亭「緊抓桌沿、腳顫抖」　再遭疑罹癌

▲俄羅斯總統蒲亭21日與俄羅斯國防部長蕭依古會面，被發現手緊抓著桌子邊緣，健康狀況疑似不佳。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭21日與俄羅斯國防部長蕭依古會面，被發現手緊抓著桌子邊緣，健康狀況疑似不佳。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-04-22 19:10:06

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）21日與俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）會面，2人討論俄軍在烏克蘭港口城市馬力波（Mariupol）的戰況。但只見蒲亭全程無精打采地坐在椅子上，還緊緊抓住桌子邊緣，不但讓他罹患甲狀腺癌的傳聞再起，外界更猜測，蒲亭的健康狀況正在急速惡化。

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綜合外媒報導，蒲亭與蕭依古21日會面，克里姆林宮指出他們正針對俄軍在馬立波的戰情進行討論。蕭依古21日告訴蒲亭，俄軍控制了烏克蘭東南部港市馬立波。蒲亭為俄軍「解放」馬立波喝采。

不過從克里姆林宮釋出的會談影片以及照片，可以看到在談話過程中，蒲亭全程懶洋洋靠在椅子上，並且緊抓住他跟蕭依古之間的桌子、不肯鬆開，看上去相當無精打采。

影片曝光之後，讓質疑蒲亭健康狀況的聲浪再起，前英國國會議員兼暢銷言情小說作家門施（Louise Mensch）表示，「我之前推測蒲亭可能患有帕金森氏症，可以看到他緊抓著桌子，雖然看不到他手有沒有顫抖，但是腳確實有在抖動。」知名經濟學家艾斯倫德（Anders Aslund）則是認為蒲亭看上去心情沮喪，身體狀況也不是很好。

自蒲亭2月24日下令入侵烏克蘭以來，健康狀況持續受到外界質疑。俄羅斯調查新聞機構Proekt在4月1日發布了一篇調查報導，稱在在2016年至2020年期間，一名治療甲狀腺癌的外科醫生，共拜訪蒲亭35次，另外還有一名耳鼻喉專家則拜訪了蒲亭59次。報導還稱，蒲亭一直在使用民俗療法，包括浸泡在「裝有充滿鹿茸血液萃取物的浴缸」中養生。

而蒲亭最近露面的影片中，也能發現他的臉部以及脖子看起來十分臃腫，讓專家懷疑，他可能是在服用含有類固醇的藥物，或是在接受化療。但近年來有關蒲亭健康狀況惡化的傳言，都被克里姆林宮否認。根據《莫斯科時報》報導，克里姆林宮近來也否認了蒲亭曾經在本月接受甲狀腺癌手術的說法。

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