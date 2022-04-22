與新光金合併？台新金總座：若有收到邀請會正面積極研究

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新光金日前就召開董事會討論與台新金合併的可行性，並於董事會結束後發布公告，表示已成立專案小組評估，並將評估報告提報下次董事會討論，而3位獨董則認為這屬公司重大議題，相關事宜應謹慎處理使程序完備，一致同意送董事會討論。至於是不是「郎有情妹有意」？吳家兄弟最後能否在「山頂會合」？台新金董事長吳東亮今日出席台新金與台灣永續能源研究基金會合作舉辦「台新三十永續淨零高峰會論壇」，僅在會中提到台新30周年以「認真‧永續」作為主題，期望號召更多企業夥伴一同倡議淨零排放，加入永續行列，並未受訪。
吳東亮指出，台新多年來深耕永續經營，也是台灣第一家全面啟動淨零的金融業，各項永續作為也與「台灣2050淨零排放路徑」提出的能源、產業、生活、社會等4大面向轉型策略不謀而合。對內，台新除日常營運節能減碳外，也推動｢全員淨零｣，讓員工透過改變生活習慣，實踐淨零碳排，目標2030年達成100%「辦公室據點」淨零排放。對外，於企業客戶端(B2B)，簽署赤道原則，落實「責任投融資」。
在員工及個人客戶端（B2C）部分，台新則積極推動與自然永續共存的「綠色生活」提案，結合重量級策略夥伴，合作推出食、衣、住、行，甚至種植樹木等許多永續系列活動，鼓勵在生活中實踐環境永續。吳東亮也強調，面對氣候變遷議題，沒有人是局外人，只要願意為地球盡一份心力，相信每一個人都可以｢From Zero to Hero｣，成為化解氣候危機的英雄。
雖然吳東亮低調未受訪，但台新金總經理林維俊在受訪時則釋出善意。他說，雖然到今日都沒有收到任何的邀請，如果收到邀請，會用積極正面的態度去研究，但到目前為止是沒有收到邀請，所以這個還在新光金內部的事情，不便做任何的評論。