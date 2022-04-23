鍾麗緹暴肥跳舞被嘲像黑熊！嫩夫霸氣護妻：她是小公主

大陸疫情嚴峻，上海封城之際掀起「劉畊宏健身風」，大家足不出戶，就在家裡跟著他跳操，連明星們都不例外，51歲的女星鍾麗緹也帶著全家熱舞，年過半百依舊活力四射，雖然被網友狠酸腰間肉滿溢，「身材像黑熊」，她仍選擇用高EQ回覆酸民，反倒是年紀小她12歲的老公張倫碩不忍了，公開怒懟網友，直言老婆在他心裡就是小公主！





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▲鍾麗緹（左）和張倫碩感情甜蜜。（圖／翻攝鍾麗緹微博）

▲鍾麗緹（中）的女兒們都遺傳了她的美貌。（圖／翻攝鍾麗緹微博）

鍾麗緹近年參加《乘風破浪的姐姐》表現不俗，保養得宜獲得美魔女封號，可能因為疫情關係運動量減少，身材難免有變化，她最近在抖音平台直播跳舞，被吐槽是不是該減肥了，緊身衣擠出一身肉，感覺像個大媽，有網友留言說「為什麼我看得很尷尬？」她沒有發怒，淡定表示「你放輕鬆，看我的年齡就看一個女人喜歡跳舞，讓自己開心就好啦」，有人說她穿得像黑色塑料袋，鍾麗緹哈哈大笑，還回覆了手指愛心，非常大氣。





她也拉著老公一起跳健身操，在鏡頭前賣力跳舞，儘管身形顯得較大隻，也絲毫不以為意，獲得劉畊宏本尊按讚，猛誇「這對夫妻果然是有練過的」，讓鍾麗緹開心不已，透露健身讓新陳代謝變快，體力也變好了。





▲鍾麗緹和老公一起跳舞，被酸民說身材像黑熊。（圖／翻攝鍾麗緹抖音）

▲鍾麗緹穿黑色服裝跳舞，被說像穿塑料袋。（圖／翻攝鍾麗緹抖音）

▲鍾麗緹面對網友評論，展現高EQ回覆。（圖／翻攝鍾麗緹抖音）

這對姊弟戀相處融洽，鍾麗緹的兩個女兒最近跟著一起健身，氣氛和諧，卻依舊有黑粉對夫妻不友善，暗酸她被老公嫌棄，指另一半對她不耐煩，讓張倫碩在4萬多人直播間發怒澄清，「雖然鍾麗緹比我年齡大，但是她在我心中仍然是個小公主！我們的婚姻不需要外人說三道四！」霸氣護妻行為頗獲好評。



