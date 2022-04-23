俄軍稱要拿整個烏東烏南　烏克蘭：帝國主義盡顯

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路透社報導，俄軍此舉將讓烏克蘭失去所有海岸線，意味俄軍要把目前邊界線再向西推進數百公里，兩大港市尼古拉耶夫（Mykolaiv）和敖德薩（Odessa）都在其中。
俄國聲稱2月24日對烏克蘭展開「特殊軍事行動」目的是將烏克蘭去軍事化、去納粹化，從所謂危險的民族主義分子手中解放人民。烏克蘭和西方盟國指控俄國入侵是無端發動侵略戰爭。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，米聶凱夫的說法證明俄羅斯入侵烏克蘭只是開端，「接下來他們想占領其他國家」。
他說：「所有像我們一樣相信人命至上的國家都必須與我們共同奮戰，他們必須幫助我們，因為我們是第一個，而下一個會是誰？」
烏克蘭國防部在推特上說，俄國現已「承認這場戰爭第2階段目標並非戰勝他們虛構的納粹分子，不過就是想占領烏克蘭東部和南部，帝國主義就是這樣」。
米聶凱夫表示，聶斯特河沿岸地區說俄語的人受到壓迫，但摩爾多瓦和西方領導人否認。
美國國務院發言人波特（Jalina Porter）拒絕就米聶凱夫說法置評，只說華府堅定支持摩爾多瓦主權，且「清楚明白」當地局勢，「任何人都不應該被克里姆林宮的聲明愚弄」。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問到俄國是否擴大任務目標及如何看待烏克蘭南部的政治未來時，也不予置評。
根據美國國務院聲明，國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在華府與烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）見面，兩人談論烏克蘭最迫切的需求。
澤倫斯基表示，盟邦終於陸續交付烏克蘭所求援的武器，將有助挽救數以千計人命。
美國總統拜登昨天說，已授權對烏克蘭加碼提供8億美元軍事援助，包括重型火砲、彈藥和戰術無人機。加拿大今天也說，已向烏克蘭提供重型火砲。
歐盟一名高階官員說未來幾週很可能是關鍵，「這不是一個即將迎來美好結局的童話。我們很可能會看到俄軍在烏東攻擊力度大增…以及加強在沿岸地區的軍事攻擊」。
烏克蘭軍方說，俄軍已在烏東前線加強攻勢，並企圖進攻主要目標頓巴斯（Donbas）地區以北的哈爾科夫（Kharkiv）地區。
俄羅斯國防部說，俄軍已拿下哈爾科夫地區一座大型軍火庫，還說今天鎖定烏東頓內茨克（Donetsk）和哈爾科夫地區數十個目標攻擊。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110423