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直播／確診屢創新高、以篩代隔對象放寬？陳時中最新說明

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／NOWnews）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／NOWnews）

編輯中心/綜合報導

2022-04-23 14:00:00

昨（22）日新增3766例COVID-19本土確診個案，單日染疫人數逼近4000人，而指揮中心表示相關重點機關可「以篩代隔」提前返工，隨著確診人數越來越多，今早陳時中與6高風險縣市首長開會，包括北北基桃、高雄、花蓮，針對防疫政策進行交流討論，「以篩代隔」適用對象是否再放寬？今日的本土病例是否會再創新高？疫情最新狀況以及防疫措施相關內容，可望在記者會上進一步說明。

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染疫人數激增，許多民眾必須在家隔離或居家照護，衍生出對各項需求的龐大壓力，包括快篩試劑、口服藥物清冠一號都有地方喊出不夠，而居隔在家如何獲取物資也成為討論問題，陳時中「丟鑰匙」說引發熱議，為了減少居隔民眾，擴大適用「以篩代隔」措施成為可能方向，陳時中也透露相關規定會持續放寬。

最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會說明，由指揮官陳時中親自主持，《NOWnews今日新聞》全程直播，帶您掌握最新消息。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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