阿翔苦等北市衛生局電話　「被遺忘心聲」意外成笑點　

近來疫情升溫，台灣本土確診案例連續破千多日，演藝圈也陷入危機，其中節目《綜藝大集合》日前就爆出歌手曾瑋中確診，當時在嘉義縣大林鎮聖賢宮錄影，而該集主持人、來賓及工作人員等均被匡列疫調，主持人阿翔（陳秉立）昨（21）日似乎相當焦慮，希望能盡快接到台北市政府衛生局的電話。
阿翔表示郭忠祐、籃籃和賴慧如都有接到台北市政府衛生局的電話，自己卻孤單地等著：「我在等電話，等一通正式的電話，6、7天了，都不打給我，電話都沒響，他們都有接到，我被遺忘了，我自己有乖乖在家，也乖乖去預約PCR，是陰性。」
阿翔似乎還把台北市政府衛生局當作朋友，標註其官方IG帳號，語帶親切地說：「但我想要你親自打給我，讓我知道你有造冊，一定是人數太多，你們很忙打不完，辛苦你們了，我只是要說我在等電話。」貼文曝光後，笑翻不少網友，也有人建議阿翔可以主動打電話給衛生局，好在他沒多久後就如願接到，並透過限時動態向大家報平安。
※【NOWnews 今日新聞
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