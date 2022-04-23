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阿翔苦等北市衛生局電話　「被遺忘心聲」意外成笑點　

▲阿翔無奈等不到北市衛生局電話。（圖／阿翔IG）
▲阿翔無奈等不到北市衛生局電話。（圖／阿翔IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-23 13:38:03

近來疫情升溫，台灣本土確診案例連續破千多日，演藝圈也陷入危機，其中節目《綜藝大集合》日前就爆出歌手曾瑋中確診，當時在嘉義縣大林鎮聖賢宮錄影，而該集主持人、來賓及工作人員等均被匡列疫調，主持人阿翔（陳秉立）昨（21）日似乎相當焦慮，希望能盡快接到台北市政府衛生局的電話。

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阿翔表示郭忠祐、籃籃和賴慧如都有接到台北市政府衛生局的電話，自己卻孤單地等著：「我在等電話，等一通正式的電話，6、7天了，都不打給我，電話都沒響，他們都有接到，我被遺忘了，我自己有乖乖在家，也乖乖去預約PCR，是陰性。」

▲阿翔透露做PCR結果是陰性。（圖／阿翔IG）
▲阿翔透露做PCR結果是陰性。（圖／阿翔IG）
阿翔似乎還把台北市政府衛生局當作朋友，標註其官方IG帳號，語帶親切地說：「但我想要你親自打給我，讓我知道你有造冊，一定是人數太多，你們很忙打不完，辛苦你們了，我只是要說我在等電話。」貼文曝光後，笑翻不少網友，也有人建議阿翔可以主動打電話給衛生局，好在他沒多久後就如願接到，並透過限時動態向大家報平安。
 

▲阿翔如願接到電話。（圖／阿翔IG）
▲阿翔如願接到電話。（圖／阿翔IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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