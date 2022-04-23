歡慶奪世界品質評鑑大賞金獎 臻品植萃面膜7折巴結媽媽

擁有30年臨床經驗的臻品中醫院長陳勇利，將臨床經驗轉化運用到保健養生商品開發，已先後獲得20餘個國際食品及設計相關大獎。月初再傳捷報，新近開發的「珍珠亮白植萃面膜」，首度參加「2022 Monde Selection世界品質評鑑大賞」，一舉拿下最高榮譽金獎。為分享喜悅，也為歡慶母親節，即日起臻品植萃金獎面膜7折優惠，要讓媽媽們都健康美麗。





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「平時多點養生、就能減少看醫生！」陳勇利擁有中西醫學雙博士學位，行醫30餘年來，把治病經驗融入養生商品開發，歷經近10年時間，陸續開發養生花草茶、手工皂、泡湯包與面膜四個系列，並以臻品植萃品牌行銷各地，希望讓大家喝茶時能養生增健康，洗澡泡湯使用面膜的同時，也能保養美白肌膚。





陳勇利研發的四個養生系列商品，大多在國際大賽中獲得大獎，贏得肯定。以耗時二年多，與台灣面膜大廠合作開發的「珍珠亮白植萃面膜」為例，首次參加比利時舉辦的「2022 Monde Selection世界品質評鑑大賞」，即勇奪金獎，殊榮難得。因為這項比賽是經由長達四個月的評鑑時間，國際專家上百次評估與科學分析，最終才在3,000多件參賽產品中脫穎而出，可說是台灣之光。





陳勇利指出，疫情爆發以來，民眾長期戴口罩，加上空汙、紫外線、還有冷氣一直吹，會導致肌膚老化與乾燥，這次利用臨床經驗調配精華液，研發出金獎面膜，標榜從材質、功效與成份，徹底急救肌膚問題。





尤其，這項新產品選用「天絲面膜」作為關鍵材質，其特點包括全天然材料、輕透敷感、完全透氣、吸附精華液有八倍效力，光是成本就占了整個面膜的45％。陳勇利說，成本高卻值得，因為坊間一些面膜採用化學布，不服貼不透氣，敷久了甚至會起疹子，得不償失，用過就知道。





為了慶祝面膜榮獲國際金獎，同時慶祝母親節，即日起至5月10日，臻品植萃推出四組讓媽媽健康美麗的組合，優惠七折起，單筆消費滿1,500元，再贈市價360元的植萃面膜2片。









